Co dalej po śmierci królowej? Oto co będzie się działo w UK przez najbliższe 10 dni

Fot. Twitter/@RoyalFamily

Brytyjska królowa zmarła w czwartek popołudniu w swoim zamku Balmoral w Szkocji. Nowym królem Zjednoczonego Królestwa automatycznie stał się jej najstarszy syn, Karol. Co czeka nas w najbliższych dniach w związku ze śmiercią Elżbiety II?

W czwartek 8 września 2022 późnym popołudniem Wielka Brytania okryła się cieniem żałoby - Pałac Buckingham ogłosił śmierć królowej Elżbiety II, która przez 70 lat swojego panowania stała się ważnym symbolem jedności narodu brytyjskiego. Jej następca, król Karol III, automatycznie przejął królewskie obowiązki, pojawiają się też pierwsze szczegóły dotyczące ogólnonarodowej żałoby.

Śmierć królowej Elżbiety, najdłużej panującej brytyjskiej monarchini, stanowi kluczowy moment w historii nie tylko Wielkiej Brytanii, ale i całego świata. Wydarzenie to nie było jednak wyjątkowym zaskoczeniem, zważywszy, że Elżbieta II odeszła w sędziwym wieku, mając 96 lat. To, co wydarzy się w Wielkiej Brytanii w nadchodzących dniach i tygodniach częściowo zostało zaplanowane już dawno temu, sięgając wielowiekowych tradycji.

Rodzina królewska i cała królewska administracja od dawna była przygotowana na tą chwilę, a seria wydarzeń, które będą mieć miejsce w najbliższych dniach nosi nawet specjalny kryptonim „Operacja London Bridge”. Choć oficjalny plan nie został jeszcze opublikowany, brytyjskie media już donoszą, czego można się spodziewać w ciągu najbliższych 10 dni - aż do pogrzebu królowej.

Pierwszym ważnym wydarzeniem będzie pierwsze publiczne potwierdzenie i wystąpienie nowego monarchy. Król Karol III, który wraz ze śmiercią królowej Elżbiety II automatycznie został brytyjskim królem. Ponadto, brytyjski monarcha jest równocześnie zawsze głową Kościoła Anglikańskiego, co oznacza, że Karol III zostanie też publicznie ogłoszony nowym suwerenem St James’s Palace, co nastąpi w piątek podczas nabożeństwa rozpoczynającego się około 10 rano.

Następnie, nowy król Zjednoczonego Królestwa ma wygłosić przemówienie w piątek 9 września około godziny 18 czasu londyńskiego. Przemówienie będzie transmitowane w brytyjskiej telewizji. Ponadto, nowy monarcha musi też niezwłocznie odwiedzić wszystkie cztery narody Wysp Brytyjskich - Anglię, Walię, Szkocję i Irlandię Północną.

Zgodnie z planem, bezpośrednio po tym, jak Pałac Buckingham ogłosił śmierć królowej, informację tą potwierdziła premier Wielkiej Brytanii Liz Truss w specjalnym przemówieniu. Flagi na budynkach publicznych w całym kraju zostały opuszczone do połowy masztów. Brytyjscy parlamentarzyści oficjalnie oddadzą też hołd zmarłej królowej, co nastąpi w Izbie Gmin. Następnie parlament zostanie zawieszony na 10 dni.

Jak donosi portal Metro, trzeciego dnia po śmierci Elżbiety II nowy król wyruszy w krajową trasę, aby wziąć udział w nabożeństwach żałobnych w całej Wielkiej Brytanii, podczas gdy w Londynie odbędzie się seria prób oficjalnego pogrzebu.

Każdy, kto chciałby wyrazić żal czy współczucie w związku ze śmiercią królowej, może wpisać się do internetowej księgi kondolencyjnej:

For the latest guidance on Mourning and how to sign our online book of condolence, please visit our website: