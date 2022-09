PILNE: Niepokojące informacje dotyczące królowej Elżbiety. Członkowie rodziny spieszą do Balmoral, także Harry i Meghan

Członkowie rodziny królewskiej są właśnie w drodze do Balmoral w związku z niepokojącymi doniesieniami dotyczącymi królowej Elżbiety. Pałac Buckingham poinformował, że monarchini znajduje się teraz pod nadzorem medycznym i jej stan zdrowia się pogorszył.

Królowa Elżbieta znajduje się pod nadzorem medycznym w swojej szkockiej posiadłości, Balmoral. Lekarze niepokoją się o jej zdrowie.

- Po dalszej ocenie dzisiejszego ranka lekarze królowej są zaniepokojeni zdrowiem Jej Królewskiej Mości i zalecili jej pozostanie pod nadzorem medycznym – czytamy w oświadczeniu.

Obawy dotyczące zdrowia królowej są dużo bardziej niepokojące niż wcześniej i nie dotyczą one jej problemów z mobilnością. Premier Liz Truss powiedziała, że „cały kraj” jest „głęboko zaniepokojony” wiadomościami przekazanymi przez Pałac Buckingham.

- Moje myśli i myśli ludzi w całej Wielkiej Brytanii są w tym czasie z Jej Królewską Mością i jej rodziną – dodała nowa premier.

Arcybiskup Canterbury, Justin Welby, powiedział:

- Moje modlitwy i modlitwy ludzi z całego Kościoła Anglii i całego narodu są dzisiaj z Jej Wysokością. Niech obecność Boga wzmocni i pocieszy Jej Wysokość, jej rodzinę i tych, którzy opiekują się nią w Balmoral.

Wiadomość o złym stanie zdrowia królowej pojawiła się, gdy posłowie w Izbie Gmin usłyszeli szczegóły nowego planu rządu dotyczącego pomocy gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom w poradzeniu sobie ze wzrostem kosztów energii.

Lider Partii Pracy Sir Keir Starmer powiedział, że jest „głęboko zaniepokojony”, a premier Szkocji, Nicola Sturgeon przesłała królowej powrotu do zdrowia. Premier Walii, Mark Drakeford także przesłał najlepsze życzenia w imieniu mieszkańców Walii.

Obecnie królowa Elżbieta przebywa w zamku w Balmoral, gdzie przyjęła m.in. Liz Truss w roli nowej premier i poprosiła ją o utworzenie nowego rządu po rezygnacji Borisa Johnsona. Pałac Buckingham później poinformował o przełożeniu spotkania monarchini z Tajną Radą, gdyż lekarze poradzili jej odpoczynek. Jednak dzisiaj pojawiły się już dużo bardziej niepokojące wieści dotyczące zdrowia monarchini.

Książę Karol i książę William są w drodze do Balmoral. Rzecznik Clarence House powiedział:

- Ich Królewskie Wysokości, Książę Walii i Księżna Kornwalii udali się do Balmoral.

Rzecznik Pałacu Kensington podał:

- Książę Cambridge jest w drodze do Balmoral.

