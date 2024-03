Kryzys w UK Cięcia w zasiłkach doprowadzą do likwidacji składek NI? Premier ma nową propozycję

Rishi Sunak ma nową propozycję dla ludzi pracujących. Intencją premiera jest ograniczenie świadczeń dla osób w wieku produkcyjnym w celu dalszego zmniejszania obciążeń z tytułu ubezpieczenia społecznego National Insurance.

Szykuje się rewolucja w podatkach w UK?

O rewolucji trudno jest może mówić, biorąc pod uwagę, że Partia Konserwatywna ma nikłe szanse na to, żeby wygrać najbliższe wybory. Ale Rishi Sunak zarysował właśnie odważny plan, który miałby wspomóc osoby aktywne zawodowo kosztem osób w wieku produkcyjnym, które zbyt często polegają na wachlarzu różnorodnych zasiłków. Według premiera następna kadencja parlamentu mogłaby stać pod znakiem radykalnych zmian w przyznawaniu świadczeń społecznych, które można by wykorzystać do całkowitego zniesienia składek na ubezpieczenie społeczne National Insurance Contributions. Zmiany takie, przynajmniej teoretycznie, byłyby możliwe do wprowadzenia nawet z końcem kolejnej kadencji parlamentu.

– Wszystkie te pieniądze ostatecznie trafiają do tej samej puli. Na finansowanie usług publicznych. Zatem naszą długoterminową ambicją jest położenie kresu tej niesprawiedliwości. I dalsze ograniczanie składek na ubezpieczenie społeczne, aż znikną. Jest to najlepszy sposób na nagrodzenie ciężkiej pracy i uproszczenie systemu podatkowego. A także na zbudowanie społeczeństwa, które moim zdaniem jest właściwe – powiedział Rishi Sunak w wywiadzie dla „The Sunday Times”.

Opozycja krytykuje pomysł Rishiego Sunaka

Pomysł premiera, by docelowo zlikwidować „podwójne opodatkowanie”, czyli by zlikwidować de facto składki na ubezpieczenie społeczne NI natychmiast skrytykowały środowiska wrogie Partii Konserwatywnej. Laburzyści wskazali, że obietnica Sunaka kosztowałaby Skarb Państwa nawet 46 mld funtów. Z kolei Paul Johnson, prezes niezależnego think tanku the Institute for Fiscal Studies zaznaczył, że zobowiązanie premiera „nie jest warte papieru, na którym jest spisane, chyba że towarzyszy mu pewne wyobrażenie o tym, w jaki sposób zostanie sfinansowane”.

Rishi Sunak wydaje się jednak bardzo przekonany do pomysłu całkowitego zniesienia składek na ubezpieczenie społeczne NI. W wywiadzie dla „The Sunday Times” tak to argumentował: – W ciągu sześciu miesięcy dwukrotnie zmniejszyliśmy składki na ubezpieczenie społeczne. Aż o jedną trzecią. To zatem pokazuje, że osiągamy pewne rezultaty i możemy pójść dalej. Choć ważne jest, aby się tu trzymać planu. [Bo tylko wtedy] będziemy mogli poczynić znaczne postępy w realizacji tego celu w następnym parlamencie.

Według biura the Office for Budget Responsibility kluczem do sfinansowania takiego zobowiązania byłoby obniżenie świadczeń z zakresu opieki społecznej. A te mają wzrosnąć z 261,5 mld funtów w latach 2022–2023 do aż 360,1 mld funtów w latach 2028–2029. – Obecnie [w UK] mamy blisko 2,5 mln osób w wieku produkcyjnym, które zostały uznane za osoby niezdolne do pracy, osoby niezdolne do poszukiwania pracy, a nawet do myślenia o wykonywaniu jakiejś pracy. Moim zdaniem to nie jest dobre. Obecnie bez pracy pozostaje trzy razy więcej osób niż dziesięć lat temu. Wydaje mi się, że ten system nie działa prawidłowo – podsumował Rishi Sunak w najnowszym wywiadzie.