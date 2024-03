Irlandia Pracodawca nie uwzględnił prośby o pracę zdalną? Może ci przysługiwać odszkodowanie

Zgodnie z kodeksem postępowania opublikowanym z początkiem marca przez the Workplace Relations Commission, pracownicy, których prośba o elastyczną lub zdalną pracę została bezpodstawnie odrzucona przez pracodawcę, będą mogli ubiegać się o odszkodowanie. Czy nowe przepisy zmuszą pracodawców do bardziej uważnego przyglądania się wnioskom dotyczącym elastycznych form zatrudnienia?

Praca zdalna lub w trybie hybrydowym w Irlandii

Kodeks postępowania opublikowany przez the Workplace Relations Commission wyposaża pracodawców w pewne ramy postępowania w zakresie udzielania zgody na elastyczną formę pracy. Kodeks ten nie określa stricte żadnych faktycznych przesłanek do przyznania pracownikowi możliwości pracy zdalnej lub hybrydowej. Ale określa on szeroki wachlarz czynników, które pracodawca musi wziąć pod uwagę przy rozpatrywaniu stosownych wniosków. Każda firma ma rzecz jasna prawo do wzięcia pod uwagę swoich własnych priorytetów. A także sposobu prowadzenia działalności. Jednak musi też przy tym wziąć pod uwagę sytuację wnioskodawcy. Pracodawca ma zatem pełne prawo, by odmówić swojemu pracownikowi elastycznej formy zatrudnienia, ale tylko wówczas, gdy jest to uzasadnione. I gdy wniosek pracownika został rozpatrzony zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie.

Przeczytaj też:

Znaleziono paragon za zakupy w Tesco z 1994. Jak bardzo ceny poszły w górę? Breaking News

Wniosek o pracę zdalną nie został poprawnie rozpatrzony? To może być podstawa do odszkodowania

The Workplace Relations Commission nie wyklucza możliwości ubiegania się przez pracownika o odszkodowanie od pracodawcy, jeśli jego wniosek o przyznanie elastycznej formy pracy nie zostanie poprawnie rozpatrzony. WRC i Sąd Pracy będą miały prawo nakazać pracodawcom ponowną ocenę złożonego wniosku. A także przyznanie pracownikowi odszkodowania w razie wystąpienia poważnych uchybień. Ani jednak WRC, ani Sąd Pracy nie zamierzają rozpatrywać zasadności samego wniosku.

Odszkodowanie może się należeć szczególnie tym pracownikom, którzy wystąpili z prośbą o przyznanie pracy zdalnej z uwagi na obowiązki opiekuńcze. Te mogą dotyczyć zarówno dzieci, jak i rodziców oraz innych członków rodziny.

Przeczytaj też:

Różne zasady paszportowe w Ryanair, easyJet i Jet2 w roku 2024 Breaking News

Nowe przepisy skomentował Minister Przedsiębiorczości Simon Coveney. – Rząd zobowiązał się do ułatwiania i wspierania pracy zdalnej. Do skracania czasu dojazdów do pracy i umożliwiania rodzinom spędzania razem więcej czasu. Zatwierdzenie i publikacja Kodeksu postępowania dla pracodawców i pracowników [w zakresie] prawa do żądania pracy elastycznej i prawa do żądania pracy zdalnej ułatwi pracownikom korzystanie ze swoich praw. Natomiast pracodawcom umożliwi działanie na mocy ustawy – zaznaczył minister.

Przeczytaj też: