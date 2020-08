Ceny biletów lotniczych poszły w górę po ogłoszeniu kwarantanny w UK dla kolejnych krajów

Fot. Getty

Ceny biletów lotniczych z krajów objętych kwarantanną w UK wzrosły po tym, jak brytyjski rząd usunął kolejne kraje z listy państw „bezpiecznych”, a tysiące mieszkańców Wysp utknęło na wakacjach za granicą.

W sobotę 22 sierpnia 2020 od godziny 4 rano powraca kwarantanna w UK dla kolejnych krajów. Oznacza to, że tysiące mieszkańców UK, których decyzja rządu zaskoczyła podczas wakacji w Chorwacji, Austrii czy w Tabago, będą musiały poddać się 14-dniowej izolacji po powrocie do kraju.

Decyzja została ogłoszona w czwartek, w związku z czym wielu brytyjskich turystów w popłochu chciało jak najszybciej wrócić na Wyspy, by zdążyć przed wprowadzeniem kwarantanny. Jak się okazało, sytuację miały wykorzystać niektóre linie lotnicze, windując ceny zaraz po informacji o wprowadzeniu restrykcji.

Powrót kwarantanny w UK a ceny biletów

Jako że decyzja rządu została ogłoszona jeszcze w czwartek, oznaczało to, że przebywający w Chorwacji, Austrii czy Trinidad i Tabago mieszkańcy UK mieli ponad 24 godziny, żeby wrócić do Wielkiej Brytanii bez obowiązkowej kwarantanny, co skłoniło część linii lotniczych do nagłego podniesienia cen lotów powrotnych do UK - podają „Evening Standard” i „Daily Mail”. Według brytyjskich dzienników linie lotnicze British Airways reklamowały bilety na wczesny piątek rano między Zagrzebiem w Chorwacji a Londynem za 308 euro (276 funtów) w klasie ekonomicznej. Z kolei miejsca w klasie ekonomiczne na lot z Wiednia do Londynu na lotnisko Heathrow były sprzedawane za - bagatela - 538 euro (482 funty) w czwartek wieczorem.

Podróż samochodem z UK do PL (i z powrotem). O czym pamiętać? - ZOBACZ WIDEO:

Ceny biletów do Portugalii wzrosły ponad 5-krotnie

Co ciekawe, nagła podwyżka objęła także Portugalię - dla której kwarantanna w UK przestała obowiązywać. Według brytyjskiego dziennika średnie ceny lotów z UK do portugalskiego Faro wzrosły z 35 do 190 funtów, co oznacza ponad pięciokrotny skok wartości biletów lotnicznych. Po zniesieniu kwarantanny dla osób powracających z Portugalii do UK, zainteresowanie wakacjami w tym południowym kraju Europy najprawdopodobniej błyskawicznie wzrośnie wśród mieszkańców Wysp.