WAŻNE: Kolejne kraje objęte kwarantanną w UK - nowe regulacje obowiązują od 22 sierpnia

Samo-izolacja po powrocie do UK będzie konieczna po przyjeździe z m. in. Austrii i Chorwacji

Brytyjski minister transportu Grant Shapps w dniu wczorajszym ogłosił wprowadzenie czterech kolejnych krajów na listę państw "niebezpiecznych".

Wszystkie osoby wracające do UK z Chorwacji, Austrii oraz Trynidadu i Tobago, a także wracający ze Szwajcarii do Szkocji będą podlegać obowiązkowi poddania się 14-dniowej kwarantannie. Nowe obostrzenia w życie wchodzą w dniu jutrzejszym, w sobotę 22 sierpnia, od godziny czwartej w nocy. Co jest powodem zwiększenia ilości krajów znajdujących się na liście "niebezpiecznych" w UK? We wszystkich tych krajach zaobserwowano "znaczący wzrost ilości zakażeń, jak i tempa przyrostu potwierdzonych przypadków", jak podaje brytyjskie ministerstwo transportu.

Kwaratanna po powrocie z Chorwacji i Austrii

Według European Centre for Disease Prevention and Control (Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób) w ciągu dwóch tygodni Wielka Brytania odnotowała 20,9 przypadków koronawirusa na 100 000 osób. Dla porównania Chorwacja miała 41,7 przypadków na 100 000, Austria 30,8, a Portugalia - w przypadku której zniesiono obowiązkową kwarantannę - 27,8. Z listy państw "niebezpiecznych" usunięto również Luksemburg i Belgię (dwutygodniowa liczba przypadków na 100 000 osób sięgała tam odpowiednio 122,5 i 58,7).

Przedstawiciele rządu podkreślają, że lista krajów po powrocie z których musimy się poddać dwutygodniowej samo-izolacji jest stale weryfikowana. Przypomnijmy, od zeszłego tygodnia (od 15 sierpnia) wracając z Francji, Holandii, Malty czy Monako oraz Wysp Turks i Caicos, a także Aruby trzeba poddać się kwarantannie. To samo tyczy się Andory i Bahamów (od 8 sierpnia) oraz Hiszpanii (od 27 lipca).

Które kraje trafiają na listę niebezpiecznych?

Szacuje się, że w chwili obecnej tylko na terenie Chorwacji może przebywać nawet do 20 tysięcy urlopowiczów z Wielkiej Brytanii.

Igor Pokaz, ambasador Chorwacji w Wielkiej Brytanii, w wywiadzie dla programu BBC Radio 4 Today wezwał brytyjski rząd do przyjęcia "bardziej zniuansowanego podejścia" w kwestii kwarantanny. Zwracał uwagę, że znaczący wzrost zakażeń dotyczy tylko niektórych regionów, na przykład stołecznego Zagrzebia, a w popularnych destynacjach turystycznych, takich jak Dubrownik, sytuacja jest znacznie lepsza.

Z kolei brytyjskie ministerstwo transportu doradza wszystkim osobom przebywającym w Chorwacji, Trynidadzie i Tobago oraz Austrii przestrzeganie lokalnych przepisów i sprawdzenie strony internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych w celu uzyskania dalszych informacji. Spory problem mogę mieć dzieci przebywające na wakacjach, bo jeśli nie uda im się wrócić do UK przed sobotą, to z powodu kwarantanny przegapią początek roku szkolnego...