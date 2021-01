Jakie testy trzeba zrobić przed podróżą do UK, a jakie jadąc do Polski przez Francję lub Holandię? Wyjaśniamy

Fot. Getty

Jakie dokładnie testy na koronawirusa trzeba wykonać przed podróżą do UK? Czy jadąc samochodem z UK do Polski przez Francję lub Holandię oraz przez Niemcy również należy mieć negatywny wynik testu na COVID-19? Zobacz oficjalne wytyczne.

Od poniedziałku 18 stycznia, by wjechać zza granicy UK do Anglii, Walii lub Szkocji, trzeba mieć przy sobie dowód potwierdzający negatywny wynik testu na koronawirusa. Podobną zasadę wprowadza również Irlandia Północna od 21 stycznia 2021. Jakie konkretnie testy trzeba zrobić przed podróżą do UK? Przedstawiamy oficjalne wytyczne.

Jakie testy na koronawirusa przed podróżą do UK?

Na oficjalnej stronie rządowej gov.uk czytamy, że przy wjeździe do Wielkiej Brytanii wymagany jest negatywny wynik testu na koronawirusa - przy czym musi to być test antygenowy lub test PCR wykonany w ciągu trzech dni przed przekroczeniem granicy UK. Zasada ta obejmuje podróżnych z wszystkich krajów, ale wyjątek stanowią dzieci poniżej 11. roku życia. Nowe reguły podróży do UK dotyczą wszystkich środków transportu - zarówno samolotów, jak i promów, statków, pociągów, samochodów itd. Za wjazd do UK bez potwierdzenia negatywnego wyniku testu grozi kara grzywny. Należy pamiętać, że pomimo obowiązkowych testów na koronawirusa, osoby przybywające do UK zza granicy muszą odbyć 10-dniową kwarantannę.

Podróż z UK do PL samochodem. Czy trzeba wykonać testy na koronawirusa?

Lecąc samolotem z Wielkiej Brytanii do Polski podróżni nie mają obowiązku wykonania testów na koronawirusa. Jednak inaczej wygląda sprawa testów w przypadku podróży z UK do PL samochodem - gdy podróż odbywa się przez Francję czy Holandię i wiedzie przez Niemcy.

Podróż z UK do PL przez Francję. Jakie testy?

Jadąc przez Francję trzeba przygotować się na konieczność wykonania testów na koronawirusa. Jak informują brytyjskie strony rządowe, Francja wciąż utrzymuje zakaz wjazdu podróżnych z UK - choć istnieją tu wyjątki, do których zaliczają się między innymi obywatele państw UE i EOG oraz ich małżonkowie i dzieci.

Niemniej jednak, każdy kto znajduje się w grupie osób, które mają prawo wjazdu z UK do Francji, musi przedstawić negatywny wynik testy na koronawirusa, by rzeczywiście zostać wpuszczonym do Francji. Obowiązek testów ciąży na wszystkich osobach, które ukończyły 11. rok życia. Jak czytamy na stronie gov.uk, od 18 stycznia Francja akceptuje tylko i wyłącznie wyniki testów PCR wykonanych w ciągu 72 godzin przed przekroczeniem granicy UK-Francja.

Podróż z UK do PL przez Holandię. Jakie testy?

Podobne zasady dotyczą podróży z UK do Polski przez Holandię. Podróżni, którzy ukończyli 13. rok życia maja obowiązek przedstawienia negatywnego wyniku testu na koronawirusa. Holandia akceptuje wyniki testów PRC, wykonanego nie wcześniej niż 72 godziny przed przekroczeniem granicy holenderskiej. Jak widnieje na stronie gov.uk, dodatkowo od podróżnych z UK wymaga się wyniku szybkiego testu antygenowego wykonanego nie wcześniej niż 4 godziny przed przekroczeniem granicy UK-Holandia.

Czy trzeba wykonać test jadąc z Niemiec do Polski?

Aktualnie podróżni przekraczający granicę z Niemiec do Polski nie mają obowiązku wykonania testu na koronawirusa przed podróżą. Na razie nie ma też konieczności wykonywania testów przed lotem bezpośrednim z Wielkiej Brytanii do Polski.

POBIERZ aplikację "Polish Express" na swój telefon z Androidem - KLIKNIJ TUTAJ!