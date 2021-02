Obowiązkowe dwa testy po wjeździe do UK. Minister zdrowia ogłosi nowe zasady dla podróżujących

Fot. Getty

Od przyszłego tygodnia podróżujący do Wielkiej Brytanii będą musieli zrobić dodatkowe dwa testy na koronawirusa po wjeździe do UK. Nowy obowiązek obejmie nie tylko osoby przyjeżdżające z krajów znajdujących się na czerwonej liście. Minister zdrowia Matt Hancock ogłasza dziś aktualizację najnowszych przepisów.

We wtorek popołudniu minister zdrowia Matt Hancock ogłosi w Izbie Gmin brytyjskiego parlamentu aktualizację nowych przepisów, dotyczących warunków wjazdu na terytorium UK. Zasady zaczną obowiązywać 15 lutego 2021 roku. Choć szczegóły zostaną dopiero ogłoszone, już teraz nieoficjalnie mówi się o kilku ważnych aktualizacjach. Jakich zmian należy się spodziewać?

Nowe zasady dla podróżujących do UK

Minister zdrowia ogłosi, że od 15 lutego obowiązek wykonania dodatkowych dwóch testów na koronawirusa będzie dotyczył nie tylko podróżnych przybywających do UK z krajów znajdujących się na tak zwanej czerwonej liście. Według nowych przepisów każda osoba przybywająca do UK i przebywająca na kwarantannie będzie musiała wykonać dodatkowe dwa testy już po przyjeździe do UK - pierwszy test trzeba będzie zrobić drugiego dnia po przybyciu na Wyspy, a drugi test - ósmego dnia po przyjeździe. Obowiązek ma dotyczyć zarówno osób skierowanych na kwarantannę hotelową, jak i domową, a być może także osób nie podlegających kwarantannie - choć nie jest to na razie jasne.

Ponadto, obecny obowiązek przedstawienia negatywnego wyniku testu wykonanego przed przekroczeniem granicy UK - ale zrobionego nie wcześniej niż 72 godziny przed przyjazdem na Wyspy - najprawdopodobniej pozostanie w mocy. Brak dokumentu potwierdzającego negatywny wynik testu przy wjeździe do UK obwarowany jest grzywną w wysokości 500 funtów.

Podróż do UK. Ile testów trzeba będzie zrobić?

Wprowadzenie nowych zasad, które mają zostać ogłoszone dziś w Izbie Gmin, w praktyce oznacza, że najprawdopodobiej od 15 lutego wiele osób wjeżdżających do Wielkiej Brytanii (lub nawet wszystkie) będą musiały wykonać łącznie trzy testy na koronawirusa - jeden przed wjazdem do UK, drugi drugiego dnia po przyjeździe, a trzeci ósmego dnia pobytu na Wyspach. Za testy będzie trzeba zapłacić z własnej kieszeni.

Bez zmian pozostanie jednak obowiązek poddania się 10-dniowej kwarantannie hotelowej lub domowej przy podróży z określonych krajów. Obowiązek ten obejmie podróżnych z państw i terytoriów znajdujących się na czerwonej liście - lista będzie aktualizowana.