Brytyjski kanclerz skarbu nie wie, ile pieniędzy może pochłonąć twardy Brexit, ale chce wydać 25 MILIARDÓW funtów na modernizację dróg

Kanclerz skarbu przyznał jednak w BBC, że nie wie, ile tak naprawdę mógłby kosztować NO DEAL.

Fot. Getty

Brytyjski kanclerz skarbu, Sajid Javid, obiecał „znaczącą odpowiedź polityki gospodarczej” w przypadku twardego Brexitu. Jednocześnie w rozmowie z BBC, kanclerz przyznał, że nie wie, ile tak naprawdę mógłby kosztować NO DEAL. Mimo, że sprawa Brexitu nie jest jeszcze przesądzona, byłemu szefowi Home Office nie przeszkadza to w planowaniu wydatku rządu 25 MILIARDÓW funtów na modernizację dróg w Anglii.

W Manchsterze odbywa się doroczna konferencja Partii Konserwatywnej, której mottem jest hasło „Get Brexit Done”. Podczas konferencji członkowie rządu Borisa Johnsona, m.in. Sajid Javid, wciąż naciskają na to, by doprowadzić do Brexitu 31 października. Pomimo ustawy, nakazującej premierowi opóźnienie Brexitu w przypadku fiaska negocjacji z Unią Europejską, ‘no deal’ wciąż majaczy na horyzoncie, pozostając przedmiotem licznych spekulacji dotyczących hipotetycznych możliwości „ominięcia” ustawy przez gabinet obecnego premiera.

Polecane: Prognoza dotycząca Brexitu: Co się stanie w ciągu najbliższego miesiąca?

O tym się mówi: Parlamentarzyści mogą zagłosować nad wotum nieufności dla Borisa Johnsona już w tym tygodniu i zapobiec w ten sposób twardemu Brexitowi

Kanclerz powiedział, że rząd pracował nad „złagodzeniem” konsekwencji twardego Brexitu, co miałoby oznaczać, że „będziemy w stanie poradzić sobie z wieloma zakłóceniami” braku umowy, jeśli nie uda się osiągnąć porozumienia z Unią Europejską.

W rozmowie z BBC Radio 4, Javid powiedział m.in.: - „Jestem pewien, że gdyby nie było umowy, nastąpiłaby znacząca reakcja polityki gospodarczej. (…) Będę myślał o odpowiedzi polityki fiskalnej”. Jednocześnie brytyjski kanclerz skarbu przyznał, że nie jest pewien, ile twardy Brexit mógłby kosztować Wielką Brytanię: - „Nie sądzę, aby ktokolwiek naprawdę znał pełną właściwą odpowiedź na to pytanie”.

Zobacz koniecznie: Brexit - Laureat Nagrody Nobla ostrzega: Zachodzi „zerowa szansa”, że opuszczenie Unii Europejskiej pomoże brytyjskiej gospodarce

Mimo że sprawa Brexitu wciąż nie jest przesądzona, a NO DEAL nie do końca zniknął z horyzontu, Javid już zaplanował, że wyda 25 miliardów funtów na modernizację 14 głównych dróg w samej Anglii. Planowane prace obejmą m.in.:

ukończenie modernizacji drogi ekspresowej Trans-Pennine A66 i obwodnicy A46

poprawa płynności M60 w Manchesterze

rozpoczęcie przebudowy A428 w celu usprawnienia podróży między Cambridge i Milton Keynes oraz poszerzenie autostrady A12 we wschodniej Anglii

>>MIAŁEŚ WYPADEK DROGOWY W UK? ZOBACZ, JAK UZYSKAĆ ODSZKODOWANIE<<

Co najmniej 5 miliardów funtów zostanie również przeznaczone na utrzymanie i odnowienie innych strategicznych dróg w latach 2020-2025.

>> Ubezpiecz się z Optimal Direct <<