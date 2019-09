Parlamentarzyści mogą zagłosować nad wotum nieufności dla Borisa Johnsona już w tym tygodniu i zapobiec w ten sposób twardemu Brexitowi

Według niego pozwoli to uniknąć twardego Brexitu i wpłynąć na wcześniejsze wybory parlamentarne.

Parlamentarzysta z SNP, Stewart Hosie, powiedział BBC, że już w tym tygodniu może się odbyć w Izbie Gmin głosowanie nad wotum nieufności dla premiera Borisa Johnsona. Ruch ten miałby jednocześnie umożliwić posłom zablokowanie twardego Brexitu 31 października.

Głosowanie nad wotum nieufności dla Borisa Johnsona może być konieczne, aby powstrzymać premiera przed ewentualnym obejściem ustawy nakładającej na niego – w przypadku braku umowy dotyczącej Brexitu – obowiązek wnioskowania o przesunięcie terminu wyjścia.

Parlamentarzysta z partii SNP, Stewart Hosie twierdzi, że może być to jedyny sposób na uniknięcie twardego Brexitu 31 października, który Boris Johnson uważa za możliwy i czyni go coraz bardziej prawdopodobnym.

Jak powiedział Hosie w rozmowie z BBC:

- Musimy to zrobić, gdyż nie mamy teraz pewności, czy premier będzie przestrzegał prawa i zwróci się do UE z prośbą o przesunięcie terminu Brexitu, co zostało przegłosowane w parlamencie kilka tygodni temu.

Według niego głosowanie nad wotum nieufności dla premiera mogłoby się odbyć już w tym tygodniu, ale konieczne w tym wypadku byłoby poparcie opozycji, a także części konserwatystów. W przypadku, gdyby Boris Johnson przegrał głosowanie nad wotum nieufności, wtedy parlamentarzyści mieliby 14 dni na utworzenie alternatywnego gabinetu, a jeśli nie zdobyłby on większości w Izbie Gmin, rozpisano by przedterminowe wybory parlamentarne.

Bardzo istotne przy głosowaniu nad wotum nieufności dla premiera byłyby jednak skuteczność oraz plan dalszych działań, aby rozpisanie wcześniejszych wyborów parlamentarnych nie odbyło się na warunkach Borisa Johnsona, co w konsekwencji znowu prowadziłoby do twardego Brexitu.

