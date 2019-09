Prognoza dotycząca Brexitu: Co się stanie w ciągu najbliższego miesiąca?

Fot. Getty

Do Brexitu pozostał dokładnie miesiąc, ale w przypadku wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej wciąż jest więcej pytań niż odpowiedzi. Czy Boris Johnson może wciąż doprowadzić do No Deal, mimo wzmożonych wysiłków parlamentarzystów starających się storpedować ten plan?

Brexit 31 października

Do wyjścia Wielkiej Brytanii 31 października dojdzie jedynie w przypadku zawarcia przez Borisa Johnsona nowego porozumienia z UE, które zostanie następnie zaakceptowane przez parlament. Jeśli jednak premier nie podpisze nowej umowy ze Wspólnotą na szczycie Rady Europejskiej przewidzianym na 17 - 18 października, to na mocy tzw. ustawy Benn Act zostanie on zmuszony do poproszenia o kolejne, trzecie już wydłużenie daty Brexitu - przynajmniej do 31 stycznia 2020 r.

Jakie są szanse na zawarcie porozumienia na szczycie UE?

Choć wydaje się, że ewentualny chaos związany z No Deal zmusi na szczycie UE obie strony do pójścia na spory kompromis, to obecnie sytuacja nie wygląda dobrze. Przede wszystkim dlatego, że każda umowa zawarta przez premiera ze Wspólnotą będzie wymagała poparcia w parlamencie grupki byłych torysów, pozbawionych niedawno przez rząd członkostwa w partii. Jednak po toksycznej debacie, jaką mogliśmy obserwować w parlamencie w zeszłym tygodniu, wydaje się mało prawdopodobne, aby Boris Johnson przeprosił swoich byłych kolegów z ław poselskich i poprosił ich o poparcie ewentualnej nowej umowy z UE.