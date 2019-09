Brexit - Laureat Nagrody Nobla ostrzega: Zachodzi „zerowa szansa”, że opuszczenie Unii Europejskiej pomoże brytyjskiej gospodarce

Podobnego zdania jest aż 90 proc. ekonomistów - według London School of Economics.

Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii ostrzega, że zachodzi "zerowa szansa" na to, że Brexit pozytywnie wpłynie na gospodarkę UK.

Laureat Nagrody Nobla w zakresie ekonomii, Paul Krugman, powiedział na łamach „The Independent”, że zachodzi „zerowa szansa” na to, iż Brexit pozytywnie wpłynie na wymianę handlową Wielkiej Brytanii. Tym samym znany naukowiec sprzeciwił się sugestiom wielu zwolenników Brexitu, którzy sądzą, że opuszczenie Unii Europejskiej poprawi sytuację ekonomiczną Brytyjczyków.

W wywiadzie udzielonym dziennikowi „The Independent” podczas konferencji w Londynie zorganizowanej przez Centre for Economic Policy Research, Paul Krugman, światowej klasy ekonomista, zanegował twierdzenia wielu zwolenników Brexitu, zgodnie z którymi opuszczenie jednolitego rynku oraz unii celnej pozytywnie wpłynie na brytyjski eksport.

- „Zasadniczo zachodzi zerowa szansa, że będzie to korzystne na froncie handlowym” - mówił Paul Krugman. - „Nie sądzę, aby istniała jakakolwiek wiarygodna ewentualność, w której Brexit okazuje się korzystny dla brytyjskiej gospodarki jako całości”. Przypomnijmy, że umowa brexitowa Theresy May miała na celu m.in. uniknięcie pozostania UK w jednolitym rynku oraz w unii celnej po Brexicie - co było jednym z głównych powodów braku poparcia ze strony laburzystów.

Słynny noblista nie jest odosobniony w swojej ocenie. Według danych Centre for Macroeconomics w London School of Economics, aż 9 na 10 ekonomistów jest zdania, że opuszczenie Unii Europejskiej może zaszkodzić gospodarce.

Mimo tego, czołowi zwolennicy Brexitu, w tym na przykład konserwatysta David Davis, twierdzą, że opuszczenie UE wyzwoli Wielką Brytanię i pozwoli jej samodzielnie oraz niezależnie zawierać międzynarodowe umowy handlowe. Brexiterzy liczą m.in. na wzrost eksportu do USA i Chin.

Paul Krugman sprzeciwił się tym i innym optymistycznym hipotezom ekonomicznym wysuwanym przez niektórych zwolenników Brexitu, wskazując na konkretne badania, których wyniki pokazują, że członkostwo UK w UE pozytywnie wpłynęło na gospodarkę Wielkiej Brytanii.

- „Niewidoczne korzyści z członkostwa w UE, brak tarcia [między importem a eksportem], wydają się mieć znaczący wpływ na wzorce handlowe. (…) Wycofasz to, więc będą koszty. To o wiele bardziej namacalne niż jakiekolwiek mrzonki o wielkich zyskach”.

Paul Krugman otrzymał Nagrodę Nobla w 2008 roku za przełomowe osiągnięcia w zakresie analizy wzorców handlu międzynarodowego. Jako wybitny ekonomista, profesor Krugman nawiązał współpracę z wieloma najlepszymi ośrodkami naukowymi na całym świecie, m.in. z London School of Economics, Princeton University, MIT czy City University of New York.