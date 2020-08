Brytyjscy farmerzy krytykują pracowników z UK i tęsknią za bardziej pracowitymi imigrantami

Tęsknimy za Wami, Polacy (za Rumunami, Litwinami i Bułgarami też) - brytyjscy farmerzy narzekają na pracowników z Wielkiej Brytanii, których produktywność nie dorównuje produktywności imigrantów.

Jak wynika z oficjalnych wyliczeń National Farmers’ Union pracownik brytyjski jest niemal dwa razy "gorszy" od pracownika-imigranta. Jeśli spojrzeć na twarde dane i porównać produktywność to okaże się Brytyjczyk "na godzinę" zbiera od 32 do 35 funtów owoców (do 15 kilogramów), gdy imigrant zatrudniony przy pracach w polu potrafi zebrać aż 62 funty owoców (około 28 kilogramów). Różnica jest więc znacząca! Dodajmy, że wyliczając produktywność Brytyjczyków i imigrantów oparto się na danych pochodzących z dwóch farm zlokalizowanych w południowo-wschodniej Anglii.

Farmerzy narzekają na pracowników z UK

Przypomnijmy, pandemia koronawirusa spowodowała drastyczny niedobór europejskich zbieraczy owoców pracujących na farmach w Wielkiej Brytanii. Mieli ich zastąpić rodzimy pracownicy, ale... nie do końca się udało. W kwietniu - u szczytu pandemii - okazało się, że tysiące brytyjskich pracowników, którzy odpowiedzieli na ogólnokrajowy apel dotyczący pracy na farmach oraz zbierania owoców i warzyw po prostu odrzuciło oferowane miejsca pracy.

Rząd został zmuszony do sprowadzanie setek pracowników z Rumunii, po tym jak okazało się, że mniej niż 20% kandydatów do pracy przy zbieraniu owoców chciało lub mogło podjąć pracę na farmach.

Imigranci są o wiele bardziej produktywni

Pewien właściciel farmy w hrabstwie Worcestershire komentował na łamach "Sunday Times", że brytyjscy zbieracze, których zatrudnił - wśród nich byli zwolnieni pracownicy i studenci - byli "bardzo chętną i entuzjastyczną gromadą", ale ich produktywność nijak się miała do produktywności zagranicznych pracowników.

Z kolei inny farmer, cytowany również przez "Timesa" nie mógł się nachwalić Polaków i ich znakomitego etosu pracy. "Udało nam się zebrać wszystkie szparagi, ale zajęło to znacznie więcej czasu. Polacy są bardziej wydajni. Są przyzwyczajeni do takiej pracy" - mówił.