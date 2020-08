Boris Johnson zaapelował do rodziców, by posyłali dzieci do szkoły od września. Co trzeci rodzic wciąż ma obawy

Do nieprzekonanych zaapelował premier UK Boris Johnson.

Co trzeci rodzic wciąż obawia się, że szkoły nie są na tyle bezpieczne, by posłać do nich dzieci już od września.

Według najnowszego sondażu jedna trzecia rodziców wciąż obawia się, że szkoły nie są na tyle bezpieczne, by posłać do nich dzieci już od września. Do nieprzekonanych zaapelował sam premier UK Boris Johnson, ostrzegając przed zgubnymi skutkami zaniedbań edukacyjnych.

Boris Johnson zaapelował do rodziców, aby posyłali swoje dzieci do szkół od września, gdy placówki edukacyjne w Anglii, Walii i Irlandii Północnej zostaną ponownie otwarte po kilkumiesięcznej przerwie spowodowanej epidemią. Apel premiera UK pojawił się po tym, jak jeden ze związków zawodowych ostrzegł, że potrzeba więcej nauczycieli, by dobrze przygotować szkoły na powitanie uczniów. National Education Union (NEU) oskarżył również ministrów o „skrajne zaniedbania”, mówiąc, że szkoły pozostawiono w samym sobie, bez wskazówek dotyczących radzenia sobie z epidemią.

Boris Johnson apeluje do rodziców, by posyłali dzieci do szkoły

W swoim apelu do rodziców, Boris Johnson powiedział: „Niezwykle ważne jest, abyśmy zaprowadzili nasze dzieci z powrotem do klas, aby uczyły się i przebywały z przyjaciółmi. Nic nie będzie miało większego wpływu na szanse życiowe naszych dzieci niż powrót do szkoły”.

Zabierając głos premier stanął w jednej linii z głównym doradcą rządu ds. medycznych, profesorem Chrisem Whitty’m, który również wezwał do powrotu dzieci do szkół. Prof. Whitty podkreślił, że braki w edukacji są dla dzieci bardziej szkodliwe niż zarażenie się wirusem.

Przypomnijmy, że temat szkół został w ostatnich dwóch tygodniach nadszarpnięty, po aferze z wynikami egzaminów dojrzałości. Egzaminy nie odbyły się w tym roku ze względu na pandemię - oceny trzeba było jednak wystawić, by nie blokować przyszłości młodych absolwentów. Zgodnie z rządowym rozwiązaniem tej sytuacji, wyniki egzaminów zostały więc wygenerowane przez algorytm na podstawie szacunków nauczycieli oraz wyników z lat ubiegłych. W konsekwencji tych działań wielu uczniów otrzymało zaniżone oceny z egzaminów, do których nawet nie mieli szansy podejść.