Brytyjka, która wygrała milion funtów w National Lottery, mówi, że nie zrezygnuje ze swojej wymarzonej pracy

Mówi, że robi to, co kocha i wygrana w National Lottery niewiele zmienia.

„Przeszłam trudne szkolenia, aby zostać położną… Dlaczego miałabym rezygnować z pracy, którą kocham? Bo mam więcej funtów na koncie?” – powiedziała Brytyjka, która wygrała milion funtów w National Lottery.

Konto bankowe Ruth Breen zostało zasilone imponującą kwotą miliona funtów dzięki wygranej w National Lottery, jednak kobieta wcale nie zamierza rezygnować z wykonywanej dotychczas pracy położnej.

Kobieta tłumaczy, że za dużo zaangażowania i pracy włożyła w to, aby pracować w NHS w charakterze położnej, dlatego nie zrezygnuje ze swojego zawodu przez to tylko, że „ma parę funtów więcej” na swoim koncie bankowym.

Przeczytaj też: „Chcę do domu kupić jeden karabin od 'Ruskich' i pełne wiadro nabojów. Wystarczy do obrony” - Polak szczerze o wygraniu 193 mln w loterii Eurojackpot

Ruth Breen kupiła wprawdzie nowe BMW, jednak nadal codziennie zakłada swój niebieski fartuch położnej i wykonuje swoją pracę najlepiej jak potrafi. Brytyjka, która wygrała milion funtów w National Lottery mogłaby pięć lat temu zrezygnować z zarabiania pieniędzy, jednak tak bardzo kocha swój zawód, że twierdzi, iż to on właśnie jest prawdziwą wygraną na loterii.

- Jestem szczęśliwa, że mogę nadal robić to, co lubię i mieć za to płacone. Spełniło się moje marzenie. Dlaczego miałabym z niego rezygnować? – mówi 40-letnia Ruth.

Jedna z pacjentek kobiety mówi wprost, że jest ona stworzona do pracy położnej:

- Dodawała mi otuchy podczas wszystkich naszych spotkań – zachowuje się tak, że nie pomyślelibyście, iż jest milionerką – powiedziała pacjentka.

Co zatem zrobiła Ruth ze swoją wygraną? W pierwszej kolejności zainwestowała w edukację swojej córki i wysłała ją do prywatnej szkoły. Nadal jednak mieszka w swoim starym domu w Wigan. Jeszcze pięć lat temu, zanim Ruth wygrała milion funtów, z trudem wiązała koniec z końcem, a każde zarobione pieniądze oprócz skromnego jedzenia, wydawała na zakup domu.

- Wydawałam dosłownie każdy ostatni pens na kupno domu. Niestety nadal nie mogłam posłać Lucy do dobrej szkoły. Trafiła na listę rezerwową – powiedziała Ruth.

Wszystko zmieniło się jednak, gdy Brytyjka zdecydowała się wydać 2 funty z pieniędzy urodzinowych na dwa zakłady w National Lottery. Dzięki tej decyzji wygrała milion funtów dzień po swoich urodzinach.

Polecane: 5 sposobów na dodatkowy zastrzyk gotówki: Od PPI po przegapione zasiłki i odszkodowania za opóźnione loty