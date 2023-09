Kryzys w UK Brytyjczyków nie stać na kupno nieruchomości w Londynie

Jak wynika z danych przedstawionych przez agencję Hamptons, mieszkańcy stolicy Wielkiej Brytanii kupili w tym roku 32 600 domów poza obwodnicą miasta M25. W sumie stanowi to 7,7 procent całej sprzedaży nieruchomości poza stolicą.

Jak czytamy na łamach portalu „The Evening Standard”, tzw. first-time buyers stanowią (rekordowe!) 30 procent osób opuszczających Londyn w tym roku. Powodem ich wyprowadzki jest zakup nieruchomości właśnie poza stolicą. Wydają na nią średnio 429 800 funtów, a gdyby kupili swój pierwszy dom w Londynie, zapłaciliby za niego prawie 100 tysięcy funtów więcej (dokładnie 96 590 GBP).

Co jest przyczyną takiego stanu rzeczy, który w brytyjskich mediach określany jest wręcz mianem eksodusu? Otóż osoby, które wchodzą na drabinę nieruchomości i chcą kupić swój pierwszy dom, zostały mocno dotknięte przez rosnące oprocentowanie kredytów hipotecznych, wynikające z idących w górę stóp procentowych.

Ceny domów wykańczają mieszkańców Londynu

Tylko w zeszłym miesiącu oprocentowanie dwuletnich kredytów hipotecznych wzrosło do najwyższego poziomu od 2008 roku, czyli do 6,7 proc. Z kolei w przypadku kredytów pięcioletnich wartość ta poszła w górę do poziomu 6,17 proc. Tak duże koszty uzyskania pożyczki na zakup domu dosłownie wypychają londyńczyków — zwłaszcza first-time buyers — poza miasto, w którym mieszkają.

Konkrety przedstawiają się w tej kwestii następująca. Wyprowadzka poza Londyn sprawia, że hipoteka w skali roku staje się tańsza o 12 tysięcy funtów, a typowa rata takiego kredytu miesięcznie jest niższa o 220 funtów.

Jak czytamy na łamach „The Evening Standard”, sytuacja na rynku kredytów hipotecznych w połączeniu z rosnącymi kosztami życia okazała się czynnikiem decydującym dla wielu mieszkańców Londynu. 85 procent tych, którzy opuścili stolicę, wybrało obszar, w którym ceny domów są niższe.

Coraz więcej londyńczyków opuszcza stolicę

Jeśli ten trend się utrzyma, analitycy Hamptons szacują, że w tym roku 53 780 londyńczyków na stałe opuści stolicę. Wyprowadzi się z miasta i kupi dom gdzie indzie. Aby spojrzeć na tę liczbę z perspektywy, jest to prawie tyle samo, co liczba domów sprzedanych w Walii w 2022 (56 000).

