Ryanair odwołał w ten weekend setki lotów

Piloci, stewardesy, osoby zajmujące się obsługą bagażu i personel lotniska rozpoczęły w ten weekend strajk we Włoszech. Ale to nie wszystko - w Belgii z kolei strajkują piloci Ryanaira, przez co linia lotnicza musiała odwołać setki lotów.

Wiele lotów Ryanaira do i z Włoch zostało odwołanych z powodu strajku pracowników linii lotniczych i lotnisk w tym kraju. Strajk podjęli także piloci irlandzkich linii w Belgii. W rezultacie tani przewoźnik podjął decyzję o odwołaniu setek lotów w szczycie sezonu wakacyjnego w całej Europie.





Ryanair odwołuje loty

W wyniku strajku we Włoszech nie tylko Ryanair musiał anulować loty. Zrobiły to także inne linie lotnicze, jak EasyJet, czy Jet2. Również włoskie linie lotnicze ITA ogłosiły w sobotę odwołanie 133 lotów m.in. do Madrytu, Amsterdamu czy Barcelony ze względu na akcję strajkową.

Ryanair umieścił informację o strajkach na swojej stronie internetowej, jednak dodał, że wszelkie zakłócenia są poza jego kontrolą. Strajk organizują związki zawodowe Filt Cgil, Uiltrasporti i Ugl Transporto w związku z „absolutnie niezadowalającymi” kontraktami z Malta Air, które obsługuje loty Ryanaira.

Strajk pilotów Ryanaira

W ten weekend w Belgii strajkują również piloci Ryanair Holdings PLC w związku z cięciami płac, co z kolei doprowadziło do odwołania 120 lotów do i z lotniska Charleroi.

Piloci domagają się przywrócenia poziomu ich wynagrodzeń sprzed pandemii, gdyż na jej czas zaakceptowali tymczasową obniżkę pensji, aby pomóc firmie przezwyciężyć skutki finansowe ograniczeń w podróżowaniu.

Niestety mimo rozmów pilotów z kierownictwem Ryanaira nie zakończono sporu, co sprawiło, że 80 proc. pilotów stacjonujących na lotnisku Charleroi przystąpiło do strajku. W sumie odwołano 120 lotów z i na lotnisko Charleroi, z czego 62 w sobotę i 58 w niedzielę.

Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk - będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

Wyprzedaż biletów w Ryanairze z okazji największego w historii jesienno-zimowego rozkładu lotów

Student na Twitterze zapytał o dodatkową przestrzeń na nogi i został brutalnie wyśmiany przez Ryanaira

Bójka pasażerów w Ryanairze o miejsce przy oknie [wideo]

Kiedy rekordowe upały dotrą do Wielkiej Brytanii?

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!