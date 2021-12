British Airways uruchamia tanie linie, które na Gatwick będą rywalizowały z easyJet

Będzie należała do British Airways

British Airways idzie na wojnę z easyJet - największe brytyjskie towarzystwo lotnicze uruchamia nową linię, która z lotniska w Gatwick będzie obsługiwać loty krótkodystansowe.

To już pewne - British Airways w marcu 2022 roku uruchomi "nową" linię lotniczą operującą na lotnisku Gatwick i obsługującą loty na krótkim dystansie. Co ciekawe, przewoźnik będzie działał pod tą samą nazwą, ale będzie istnieć jako "całkowicie oddzielny podmiot" z prawnego punktu widzenia. Wśród obsługiwanych kierunków będzie trzydzieści pięć tras, w tym Ateny, Berlin Faro, Ibiza, Madryt, Malaga, Marrakesz, Mediolan Malpensa, Santorini i Teneryfa. Ceny biletów mają zaczynać się 39 funtów w jedną stronę i mają być "konkurencyjne w stosunku do tanich przewoźników Gatwick". Nietrudno się domyślić, że chodzi tu głównie o easyJet, najważniejszego gracza operującego z tego portu lotniczego.

Na Gatwick pojawi się nowy "tani przewoźnik"

Potencjalnym i przyszłym pasażerom obiecuje się, że otrzymają "ten sam wysoki poziom usług, jakiego oczekują od British Airways", w tym bezpłatną wodę i przekąski. W dodatku mogą oczekiwać "hojnego" limitu bagażu, bezpłatny wybór miejsc w ciągu 24 godzin przed wylotem oraz korzyści dla osób często podróżujących.

Przypomnijmy, zdecydowana większość lotów krótkodystansowych British Airways z lotniska Gatwick została zawieszona od marca 2020 roku z powodu pandemii koronawirusa. Czy powrót w takiej formie się uda? Jak deklaruje dyrektor generalny British Airways Sean Doyle mamy do czynienia z przełomowym momentem dla British Airways. Dzięki tym "nowym" liniom "​​klienci lotniska Gatwick skorzystają z dostępu do usług premium oferowanych przez flagowego przewoźnika Wielkiej Brytanii po konkurencyjnych cenach". Jak to wszystko wyjdzie w praktyce? Zobaczymy!

"Nowa" linia będzie obsługiwać loty krótkodystansowe

Gatwick jest tradycyjnie drugim najbardziej ruchliwym lotniskiem w Wielkiej Brytanii, ale mocno ucierpiał w wyniku pandemii. W ciągu 12 miesięcy do końca października przez lotnisko przewinęło się zaledwie 4,6 mln pasażerów, w porównaniu z 46,6 mln w 2019 roku.