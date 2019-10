Brexit: Przed nami decydujący tydzień. Zobacz pięć kluczowych wydarzeń, które przesądzą o losach negocjacji ws. umowy

Fot. Getty

Rozmowy Borisa Johnsona z premierem Irlandii, Leo Varadkarem obudziły nadzieję na osiągnięcie porozumienia ws. Brexitu. Jednak weekendowe spotkanie między negocjatorami UK i UE zostało określone przez Michela Barniera jako „trudne”. W czwartek rozpocznie się szczyt unijny, na którym negocjacje wejdą w ostateczną fazę. Przed nami zatem kluczowy tydzień - zobacz, jakie wydarzenia mogą zaważyć na losach umowy brexitowej.

Jak informuje dziennik „The Guardian”, większość obserwatorów brexitowej sceny politycznej spodziewa się, że najbliższe sześć dni rozstrzygnie o „być albo nie być” umowy ws. wyjścia UK z UE. Oznacza to, że wydarzenia rozpoczynającego się tygodnia mogą przynieść odpowiedź na pytanie nurtujące nas od wielu miesięcy: Czy umowa ws. Brexitu zostanie w końcu zawarta, czy raczej dojdzie do NO DEAL? Zobacz pięć kluczowych momentów, które mogą przesądzić o losach negocjacji między UK i UE.

PONIEDZIAŁEK - Queen's Speech i otwarcie nowej sesji parlamentu

W poniedziałek po godzinie 11 czasu brytyjskiego będziemy świadkami Queen’s Speech - przemowy królowej Elżbiety II w Izbie Lordów. Przemowa ta otworzy nową sesję parlamentu, a jej treść będzie zawierała rządowe plany legislacyjne i powinna także dotyczyć szczegółów nowej umowy brexitowej.

Jeśli UE zgodzi się na warunki proponowane przez gabinet Borisa Johnsona, wówczas brytyjscy parlamentarzyści będą również musieli - w głosowaniu - wyrazić aprobatę dla nowego porozumienia, aby mogło zostać ostatecznie przypieczętowane. Strona unijna decyzję dotyczącą umowy podejmie najprawdopodobniej do piątku, a Izba Gmin przypuszczalnie zagłosuje w tej sprawie w sobotę. Jednak już od poniedziałku brytyjscy deputowani rozpoczną wnikliwą analizę umowy Borisa Johnsona, aby zadecydować, czy - gdy dojdzie już do głosowania - poprą umowę Johnsona, czy będą głosować przeciw niej.

WTOREK - Debata nad umową Borisa Johnsona i spotkanie unijnych negocjatorów

We wtorek brytyjscy posłowie oficjalnie rozpoczną parlamentarną debatę nad treścią poniedziałkowego przemówienia królowej. Debata może potrwać nawet 5 dni. Dopiero po jej zakończeniu możliwe będą głosowania - zarówno w sprawach ogólnokrajowych (np. związanych z NHS), jak też w sprawie nowej umowy brexitowej zaproponowanej przez Borisa Johnsona.

Z kolei po stronie unijnej odbędzie się spotkanie głównego negocjatora ds. Brexitu, Michela Barniera, z ministrami UE. Spotkanie będzie poprzedzało czwartkowy szczyt Rady Europejskiej. Według „The Guardian” jednym z najważniejszych poruszonych na spotkaniu tematów będzie omówienie „obecnego stanu Brexitu”.

CZWARTEK - Rozpoczęcie szczytu UE

W czwartek rozpocznie się szczyt Rady Europejskiej w Brukseli. Boris Johnson oraz współpracownicy wezmą udział w szczycie.

W parlamencie brytyjskim będzie to już trzeci dzień debaty nad treścią przemówienia królowej, a ponieważ na piątek nie zostało przewidziane żadne posiedzenie, to czwartek będzie ostatnim dniem na złożenie ewentualnego wniosku ws. Brexitu, który mógłby zostać włączony w plany sobotniego posiedzenia Izby Gmin.

PIĄTEK - Decydujące rozmowy w Brukseli

Drugi i ostatni dzień unijnego szczytu. Zgodnie z harmonogramem rozmowy dotyczące Brexitu będą kontynuowane tego dnia, a ponieważ zostały ujęte na samym końcu porządku obrad, mogą spowodować przedłużenie spotkania unijnych przywódców. Na ostateczną decyzję Unii w kwestii umowy Borisa Johnsona możemy więc dość długo poczekać.

SOBOTA - Nadzwyczajne posiedzenie Izby Gmin

W sobotę odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Izby Gmin, podczas którego Boris Johnson albo przedstawi umowę ws. Brexitu wynegocjowaną z Brukselą, albo zaproponuje alternatywne kroki w kwestii wyjścia z UE.

Zgodnie ustawą Benna, jeśli UE odrzuci umowę, premier będzie zobowiązany wystosować do Wspólnoty list z prośbą o przedłużenie art. 50. Do poproszenia o opóźnienie premier będzie zobowiązany również wtedy, gdy brytyjski parlament nie zatwierdzi wynegocjowanej z UE umowy brexitowej najpóźniej do godziny 23:00 w sobotę.

