Boris Johnson planuje pozostać na stanowisku premiera nawet w razie wotum nieufności dla jego rządu. Powoła się na nieaktualną konwencję?

Fot. Getty

W kuluarach aż huczy od plotek, że Boris Johnson, za namową swojego okrytego złą sławą doradcy Dominica Cummingsa, planuje pozostać na stanowisku premiera nawet w razie przegłosowania wobec jego rządu wotum nieufności. Mówi się, że premier mógłby skorzystać z konwencji „Lascelles Principles” z 1950 r., mimo iż... w 2011 r. utraciła ona swoją moc.

Przyjęta w 1950 r. konwencja „Lascelles Principles” stanowiła aż do 2011 r. jedną z ustaw ustrojowych, czyli jeden ze składników brytyjskiego porządku konstytucyjnego. Zgodnie z konwencją suweren mógł odrzucić wniosek premiera o rozwiązanie parlamentu, jeżeli spełniony został jeden z trzech warunków:

Czytaj też: Prognoza dotycząca Brexitu: Co się stanie w ciągu najbliższego miesiąca?

Konwencja „Lascelles Principles” przestała obowiązywać w 2011 r. na skutek przyjęcia przez parlament ustawy Fixed-term Parliaments Act 2011. Jednak od wczoraj na Wyspach huczy od plotek, że Boris Johnson może wciąż chcieć powołać się na „Lascelles Principles”, aby utrzymać stanowisko premiera, nawet w razie wotum nieufności dla jego gabinetu. Możliwość taką wyklucza jednak stanowczo większość prawników i historyków, twierdząc, że premier nie rozumie w takim razie zasad rządzących ustrojem państwa.

Ok so no 10 has lost it. The #Lascelles code from 1950 provided that the monarch could refuse an election if it wasn’t in the national interest etc. How on EARTH can it be flipped to provide that a monarch must keep a PM who loses a NC vote? https://t.co/SdUKQPYrDq