Wyprzedaż w Ryanairze do 10 października. Loty już za 4,99 funta

Linie lotnicze Ryanair ogłosiły kolejną wyprzedaż biletów. Zainteresowani mogą kupić je już za 4,99 funta. Powinni jednak mieć na uwadze to, że promocja będzie obowiązywać jedynie do 10 października.

Jeśli przegapiliście wyprzedaż w Ryanairze w ubiegłym tygodniu, będziecie mieć szansę na zakupienie biletów po zaniżonych cenach do 10 października. Irlandzkie linie lotnicze ogłosiły właśnie kolejną promocję.

Za 4,99 funta możecie polecieć do Irlandii, a w przypadku, gdy interesuje was dalsza podróż, bez problemu także znajdziecie bilety w promocyjnych cenach do innych krajów europejskich.

Z lotniska London Southend Airport za zaledwie 8,99 funta polecicie na wyspę Korfu, do Mediolanu czy Faro. Z kolei z London Stansted dostępnych jest najwięcej lotów w promocyjnych cenach, m.in. do Barcelony, czy Bratysławy za 9,99 funta. Natomiast z Manchesteru polecimy za 9,99 funta do Brukseli, Marsylii, Bordeaux.

Promocja Ryanaira obejmuje loty na okres od listopada 2019 do maja 2020 roku.

W ubiegłym tygodniu irlandzkie linie lotnicze ogłosiły także wyprzedaż z okazji opublikowania nowego kalendarza lotów na lato 2020 roku. Poinformowano o utworzeniu 14 nowych połączeń lotniczych, włączając w nie połączenia między London Stansted a wyspami Terciera, czy Portugalią i Rumunią oraz Słowacją. Już wkrótce mają się pojawić nowe połączenia także między Manchesterem i Pizą, Edynburgiem i Polską.

Jeśli odwołano Twój lot, domagaj się odszkodowania. Sprawdź, jak to zrobić>>

Jeśli Twój lot został odwołany lub opóźniony pamiętaj, że masz prawo ubiegać się o odszkodowanie.

Prawo do odszkodowania za lot odwołany

Jeżeli Twój odwołany lot kwalifikuje się do odszkodowania, to wysokość rekompensaty będzie zależała od trzech czynników:

dystansu

czy lot odbywa się na terenie UE, czy wykracza częściowo lub całkowicie poza UE

czasu opóźnienia - jeżeli zgodzisz się na alternatywny lot.

W przypadku, gdy nie zgodzisz się na lot alternatywny, możesz liczyć na odszkodowanie w wysokości:

250 euro - w przypadku lotów do 1,5 tys. km

400 euro - w przypadku lotów wewnątrz UE na odległość większą niż 1,5 tys. km

400 euro - w przypadku lotów innych niż wewnątrz UE na odległość 1,5-3,5 tys. km

600 euro - w przypadku lotów innych niż wewnątrz UE na odległość powyżej 3,5 tys. km.

Gdy jednak zgodzisz się na lot alternatywny, a przewoźnik nie zaproponuje Ci klasy wyższej niż tak, którą wykupiłeś, to wysokość odszkodowania będzie zależna nie tylko od długości i umiejscowienia trasy, ale też od tego, o ile czasu później znajdziesz się na lotnisku docelowym - czytamy w poradniku AirHelp.