Policję w Edynburgu obrzucono koktajlami Mołotowa, a w Manchesterze grupa 30 osób wystrzeliwała fajerwerki w stronę funkcjonariuszy i sąsiednich domów. W wielu miastach Bonfire Night przerodziła się w noc zamieszek.

W Bonfire Night doszło do chaosu na ulicach wielu brytyjskich miast. Policjanci zostali zaatakowani przez agresywne grupy uzbrojone w fajerwerki. W Szkocji z kolei w funkcjonariuszy rzucano koktajlami Mołotowa.

Jeden z lokalnych reporterów powiedział, że kazano mu się ukryć w wozie strażackim w Manchesterze, gdy grupa około 30 osób wystrzeliła rakiety w policjantów. Kilka kilometrów dalej, w Farnworth doszło do pożaru motocykla.

Straż pożarna w Manchesterze poinformowała, że fajerwerki wystrzeliwano również w domy w Stockport. W Bolton z kolei dwie osoby zostały ranne.

Załogi straży pożarnej wysłano do wieżowca w Ancoats w Manchesterze po doniesieniach, że w jego stronę wystrzelono fajerwerki.

Some images from the incident in Little Lever where several wheelie bins were on fire. Thanks again to the #Farnworth crew for dealing with this under difficult circumstances ❤️🚒 pic.twitter.com/9zbzJ2hBg0

— Greater Manchester Fire & Rescue Service (@manchesterfire) November 5, 2023