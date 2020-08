Boa dusiciel nad Tamizą - 1,5-metrowy gad pochwycony przy Barnes Bridge [zobacz WIDEO]

Długi na półtora metra boa dusiciel grasował nad Tamizą w południowo-zachodnim Londynie. Skąd w brytyjskiej stolicy wziął się egzotyczny gad, który najczęściej występuje w rejonach Ameryki Środkowej i Południowej?

Zwierzę zostało zauważone w minioną niedzielę, w pobliżu mostu Barnes Bridge w Chiswick, londyńskim okręgu gminy Hounslow. Na miejscu pojawili się oficerowie RSCPA, którzy schwytali gada liczącego sobie około 1,5 metra. Obecnie opiekuje się nim organizacja charytatywna, a jak zapewnia Jade Guthrie, specjalistka ds. zwierząt w RSCPA, zwierzę jest w dobrym zdrowiu.

Sądząc po jego stanie wszystko wskazuje na to, że wąż został po prostu porzucony przez swojego właściciela. Warto w tym miejscu dodać, że boa dusiciel to jeden z gatunków węży najczęściej hodowanych w domowych terrariach. Wbrew utartym stereotypom nie stanowi on żadnego zagrożenia dla człowieka, natomiast jest gatunkiem poważnie zagrożonym wyginięciem. Niektóre podgatunki zostały prawie doszczętnie wytępione.

W zeszłym roku RSPCA uratowało ponad 4000 egzotycznych zwierząt w Anglii i Walii. W tym gronie znalazły się małpki, egzotyczne gady czy kangury.

