Biskup w Leeds potępił Home Office za filmik skierowany do imigrantów z UE i dotyczący Settlement Scheme

Czy Polacy w UK tęsknią za krajem? No pewnie! Mieszkasz już kilka lat za granicą i zastanawiasz się, jak teraz wygląda Polska? Jak zmieniło się miasto, w którym mieszkałeś?

Po tym, jak Home Office umieściło na Twitterze filmik zaadresowany do obywateli UE, którzy będą ubiegać się o settled status, niemal natychmiast został on skrytykowany przez organizacje reprezentujące imigrantów...

Niezależenie od tego, jakim wynikiem zakończy się referendum 23 czerwca, sytuacja Polaków najprawdopodobniej ulegnie na Wyspach pogorszeniu. Z tego też względu chęć emigracji do Wielkiej Brytanii deklaruje...

Liczba obywateli z UE pracujących w Wielkiej Brytanii wzrosła od czasu referendum w sprawie Brexitu do 2.37 milionów czyli o 155,000 – wynika z danych opublikowanych przez Office for National Statistics....

List od Czytelnika: Atak na Polaka w Belfaście! Nadal czeka na pomoc policji

Do redakcji „Polish Express” zgłosił się nasz rodak mieszkający w Belfaście, któremu z soboty na niedzielę spalono samochód będący na polskich rejestracjach. Nie ma on żadnych wątpliwości, że do ataku...