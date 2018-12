„To dolewanie oliwy do ognia”- imigranci z UE krytykują najnowszy filmik Home Office i obowiązek zapłaty £65 za przystąpienie do EU Settlement Scheme

Fot. Twitter/Facebook

Kilka dni temu Home Office przypomniał imigrantom z UE w wideo umieszczonym na Twitterze o obowiązku przystąpienia przez nich do EU Settlement Scheme i zapłaty za uregulowanie swojego statusu £65. Jednak ten krótki, radosny z założenia filmik, oburzył obywateli państw Unii od lat żyjących na Wyspach.

Pogodna muzyka i zdjęcia z roześmianymi ludźmi w tle informacji dotyczących obowiązku przystąpienia przez imigrantów z UE do Settlement Scheme – właśnie to najbardziej uderzyło imigrantów z państw Unii, którzy od wielu lat żyją i pracują w Zjednoczonym Królestwie, przyczyniając się do pomnażania bogactwa kraju. Wideo opublikowane przez Home Office na Twitterze zostało niemal od razu skrytykowane przez wszystkie organizacje reprezentujące obywateli państw UE obecnych w Wielkiej Brytanii.

EU citizens and their families will need to apply to the EU Settlement Scheme to continue living in the UK after 31 December 2020.



Find out more: https://t.co/S5UB9n8iFU#Brexitpic.twitter.com/HdqySqRk8M — Home Office (@ukhomeoffice) 27 grudnia 2018

Krytyki filmikowi udostępnionemu przez Home Office nie szczędzą także poszczególni obywatele UE żyjący na Wyspach, którzy związali z Wielką Brytanią swoje życie i dla których jest ona już niejednokrotnie pierwszym domem. - To mnie zasmuca. Moja mama jest tu od 1960 r.. Londyn jest jej domem. Ona tu przyjechała, zakochała się, urodziła mnie i moje siostry, i wychowała nas tu. Wszystkie jesteśmy dumne z bycia Brytyjkami – powiedziała na łamach dziennika „The Independent” 52-letnia Delia Cazzato, której mama przyjechała na Wyspy z Hiszpanii. - Usłyszałam o tym po raz pierwszy i pomyślałam, że to jest jakiś żart, ale wygląda na to, że tak nie jest. Jeśli przyjechałeś i tu i uczyniłeś [Wielką Brytanię] swoim domem, jeśli tu pracowałeś i płaciłeś podatki, żeby wspierać kraj, to czemu musisz ponownie aplikować? To złamie mojej mamie serce, jeśli ktoś jej powie, że może będzie musiała opuścić UK w przypadku odrzucenia jej aplikacji. Znam wielu Hiszpanów i Włochów, którzy są tu od lat i których również to dotknie – dodała z żalem Cazzato.

Inny imigrant, Dion Di Miceli z Włoch, powiedział z kolei: - Mam płacić za to, żeby dalej żyć w moim domu? A co z tymi, którzy nie są w stanie wypełnić formularza aplikacyjnego, na przykład ze starszymi imigrantami z UE z demencją? Brytyjczyk Johnny Taylor przyrównał natomiast cały proces ubiegania się o „settled status” do wcierania soli w krwawiącą ranę. - Dlaczego moja partnerka, która mieszka tu i pracuje od 14 lat, musi aplikować? To obraza jest dla niej i dla milionów innych obywateli UE, którzy przyczynili się do wzrostu brytyjskiej gospodarki. A żeby dolać oliwy do ognia, każą ci za to zapłacić £65. To jest obrzydliwe – powiedział Taylor.



