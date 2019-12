"Białe święta" NIE dla Brytyjczyków - czemu w zimie w UK nie pada śnieg?

Dlaczego w Wielkiej Brytanii zimą nie pada śnieg - mamy odpowiedź na to pytanie! W wielkim skrócie - za wszystko odpowiada bardzo specyficzny klimat panujący na Wyspie.

Potocznie mówi się, że w Wielkiej Brytanii nie ma klimatu, a istnieje jedynie pogoda - w tym stwierdzeniu paradoksalnie jest wiele prawdy! Dla osób przybywających na Wyspę z kontynentu pewnie zdziwienie może wzbudzić fakt, że cykl czterech pór roku w Wielkiej Brytanii funkcjonuje zupełnie inaczej niż w innych krajach europejskich. Dlaczego tak się dzieje? I jaki ma to wpływ na zimową aurę i brak białeo puchu?

Wyspiarskie położenie, a zwłaszcza sąsiedztwo ciepłego Prądu Północnoatlantyckiego (przedłużenie Prądu Zatokowego), opływającego Wyspy Brytyjskie od północy i zachodu, powodują, że Wielka Brytania ma klimat umiarkowany ciepły, wybitnie morski. Oznacza to, że decydujący wpływ na pogodę w Londynie i Birmingham, w Cardiff i Edynburgu, w Kornwalii i hrabstwie Kent ma to, co dzieje się nad wodami Oceanu Atlantyckiego.

W praktyce oznacza to, że amplitudy temperatur między latem a zimą nie są zbyt duże. W efekcie lata są ciepłe, ale nie gorące, zaś zimy na ogół łagodne i niezbyt zimne. Różnica między "latem", a "zimą" w praktyce w UK jest (z polskiego punktu widzenia szczególnie!) niewielka. W dodatku różnice klimatyczne pomiędzy poszczególnymi regionami nie są duże.

No dobrze, ale co z tym śniegiem? Zasadniczo, aby biały puch się pojawił potrzebne są dwie rzeczy - opad i ujemna temperatura. Choć powszechnie uważa się w UK dużo pada, ale tak naprawdę nie jest do końca. Jak podaje serwis "Twoja Pogoda" w Londynie roczna suma opadów sięga 610 litrów, a w Edynburgu w Szkocji nawet 670 litrów. Dla porównania w Warszawie spada średnio rocznie 515 litrów wody na metr kwadratowy ziemi. Różnica jest niewielka - rzecz w tym, że w UK opady są z reguły mało intensywne. Pada niby cały czas, ale jak się wszystko do siebie doda, to okazuje się opad jest w gruncie rzeczy niewielki...

A temperatura? Tak, jak pisaliśmy powyżej - zimy w UK są łagodne. Średnia temperatura w styczniu w Wielkiej Brytanii jest nieco wyższa od zera: waha się od 1-2 °C w centrum Szkocji do 5 °C w Kornwalii. Jeśli słupek rtęci spada poniżej zera to przeważnie nocami. Trudno więc, aby w takich warunkach regularnie pojawiał się biały puch - jeśli już się pojawia to bardzo szybko topnieje.

W Szkocji, w górach można spodziewać się go więcej, ale w niższych partiach - niekoniecznie. Niemniej, właśnie tam mamy najwięcej śnieżnych dni w roku - w Szkocji ich liczba sięga średnio 38,1 dni w roku. Dla Wielkiej Brytanii liczba ta wynosi średnio 23,7 dni. Warto również dodać, że tylko przez przeciętnie 15,6 dnia biały puch się utrzymuje. Średnio 76,2 dni w roku pada w Cairngorms w Szkocji. To wszystko podajemy za oficjalnymi danymi uzyskanymi przez meteorologów podczas pomiarów od 1981.