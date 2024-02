Irlandia Bank holidays w Republice Irlandii — kiedy wypadają dni wolne od pracy i święta?

Na ile dni wolnych od pracy mieszkając w Irlandii, można liczyć? Jakie nowe święto zostało wprowadzone w 2022? Ile w sumie bank holidays wypada obecnie na „Zielonej Wyspie”? Jak wypadają w trwającym 2024 roku?

Każdego roku w Irlandii przypada 10 świąt państwowych, ale jeszcze w 2022 było ich jedynie dziewięć. W 2023 po raz pierwszy z okazji Dnia św. Brygidy mogliśmy się cieszyć dniem wolnym od pracy.

Nowe irlandzkie bank holiday w lutym

Święta Brygida z Kildare (z irlandzkiego Naomh Bríd) to święta Kościoła katolickiego, założycielka podwójnego klasztoru w Kildare (jednego z najstarszych w tym kraju). Jest najpopularniejszą, po świętym Patryku, irlandzką świętą oraz jednocześnie uznawaną obok niego i św. Kolumby za patronkę Irlandii. Jej wspomnienie liturgiczne w Kościele katolickim obchodzone jest 1 lutego.

Lá Fhéile Bríde od 2023 roku stał się dniem wolnym od pracy w Irlandii. Święto jest obchodzone w pierwszy poniedziałek lutego, chyba że 1 lutego wypada w piątek i wówczas to ten piątek nie trzeba pracować.

Podobnie, jak w Wielkiej Brytanii, także i w Irlandii, w dzień, w który wypada święto państwowe (bank holiday) większość firm i szkół jest zamknięta, ale inne usługi (na przykład transport publiczny) nadal działają, ale często w ograniczonym zakresie (mniej kursów np. autobusów).

Jak wypadają święta państwowe w Irlandii w 2024 roku?

Poniedziałek, 1 stycznia – Nowy Rok (New Year’s Day)

Poniedziałek, 5 lutego – Dzień Św. Brygidy (St Brigid’s Day)

Poniedziałek, 18 marca – Dzień Świętego Patryka (Saint Patrick’s Day)

Poniedziałek, 1 kwietnia – Poniedziałek Wielkanocny (Easter Monday)

Poniedziałek, 6 maja – Dzień Majowy (May Day)

Poniedziałek, 3 czerwca – czerwcowe święto państwowe (June Bank Holiday)

Poniedziałek, 5 sierpnia – sierpniowe święto państwowe (August Bank Holiday)

Poniedziałek, 28 października – październikowe święto państwowe (October Bank Holiday)

Środa, 25 grudnia – Boże Narodzenie (Christmas Day)

Czwartek, 26 grudnia – Dzień Świętego Szczepana (St Stephen’s Day)

“Typowe” bank holidays świętowane są w pierwszy poniedziałek maja, czerwca i sierpnia oraz w ostatni poniedziałek października danego roku. Jak widać, w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia Irlandczycy świętują dzień świętego Szczepana. W przeciwieństwie do UK, Wielki Piątek nie jest świętem państwowym w Irlandii. Chociaż w tym dniu niektóre szkoły i firmy są zamknięte, to pracownikowi nie przysługuje automatyczne prawo do urlopu w tym dniu.

Kto nie pracuje w bank holiday?

Większość pracowników zatrudnionych w Irlandii ma prawo do płatnego urlopu w dni świąteczne. Pracownicy zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy mają natychmiastowe prawo do świadczenia z tytułu dni ustawowo wolnych od pracy, a pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy mają prawo do świadczenia, jeśli przepracowali łącznie 40 godzin w ciągu ostatnich 5 tygodni.

Jeśli kwalifikujesz się do świadczenia z tytułu świąt państwowych, masz prawo do jednego z poniższych czterech świadczeń:

płatny dzień wolny w święto państwowe;

dodatkowy dzień urlopu wypoczynkowego;

dodatkowy pracy liczony do wypłaty;

płatny dzień wolny w ciągu miesiąca od bank holiday.

Uprawnienia w dni świąteczne są określone w ustawie Organisation of Working Time Act 1997. O odpowiedniej stawce dziennego wynagrodzenia możesz także przeczytać w Organisation of Working Time (Determination of Pay For Holidays) Regulations (SI 475/1997).