Irlandia Co czwarty sześciolatek posiada telefon komórkowy. A na tym problemy się nie kończą

Z roku na rok rośnie uzależnienie dzieci i nastolatków od telefonów komórkowych. Nie najlepiej w kontrolowaniu zachowania w sieci swoich pociech radzą sobie także rodzice.

Dzieci dostają telefony w coraz młodszym wieku

Najnowsze badanie przeprowadzone przez Amárach, na zlecenie CyberSafeKids, pokazuje, że obecnie w Irlandii blisko co czwarty sześciolatek jest w posiadaniu smartfona na własność. Z kolei 45 proc. 10-latków może używać smartfonów w swojej sypialni, przed pójściem spać. Rodzice są często postawieni w trudnej sytuacji, ponieważ trudno jest odmówić dziecku korzystania z telefonu, gdy mają je w klasie już inne dzieci. Ale ponad połowa rodziców nie ma pewności, czy ich dzieci na pewno są w internecie bezpieczne. A ponad 80 proc. z nich uważa, że jest to ich obowiązek.

Badanie Amárach na próbie 900 rodziców dzieci w wieku od 5 do 17 lat z dostępem do smartfona pokazało też, że ponad jedna czwarta rodziców „bardzo niepokoi się” o bezpieczeństwo swoich dzieci w sieci. Chodzi tu zwłaszcza o możliwość uwiedzenia ich dzieci przez nieznaną osobę w sieci, cyberprzemoc, czy o możliwość dostania się na strony z pornografią. Poza tym rodzice martwią się, że ich pociechy uzależnią się od mediów społecznościowych.

Trzeba dbać o bezpieczeństwo dzieci w sieci

Eksperci apelują do rodziców, by zwiększali wysiłki dotyczące bezpieczeństwa dzieci w sieci. – Rodzice muszą mieć świadomość, że bezpieczeństwo każdego dziecka mającego nieograniczony i nienadzorowany dostęp do inteligentnych urządzeń jest zagrożone. Niepokojące jest to, że dzieci już w wieku pięciu lat mogą korzystać ze smartfonów same w swojej sypialni. Nasza kampania ‘Zastosuj te same zasady’ ma na celu wsparcie rodziców w podejściu do życia dzieci w Internecie z taką samą troską, uwagą i nadzorem, jakie stosujemy w przypadku ich życia offline – mówi Alex Cooney, dyrektor naczelny CyberSafeKids.

A psychoterapeutka Debbie Cullinane dodaje: – Jednym z naszych najważniejszych zadań, jako rodziców, jest zapewnienie naszym dzieciom bezpieczeństwa. Zarówno offline, jak i online. Wiedza to potęga. A w dzisiejszej erze cyfrowej konieczne jest ustanowienie jasnych granic i zapewnienie dzieciom odpowiednich informacji. Modelując pozytywne zachowania, wpajając podstawowe wartości i wspierając otwartą komunikację, możemy wspólnie poruszać się po świecie online. Aby promować bezpieczniejsze korzystanie z Internetu dla naszych dzieci i nastolatków.