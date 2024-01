Na ruchliwej ulicy w południowym Londynie zapalił się piętrowy elektryczny autobus. Wywołało to chaos na drodze w godzinach szczytu. Do zdarzenia doszło w czwartek rano po godzinie 07.00.

Met Police poinformowało, że do „krytycznego zdarzenia” doszło w czwartek rano o godzinie 07.00 w Londynie w dzielnicy Wimbledon w pobliżu pubu Alexandra.

Londyńska straż pożarna wysła ła na miejsce pożaru wiele wozów strażackich. Świadkowie zdarzenia mówią, że słyszeli głośny huk. Mieszkańcom okolicy polecono zamknąć okna i drzwi ze względu na ogień i gęsty duszący dym.

