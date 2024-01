Ofgem zezwolił na przymusową instalację liczników przedpłatowych w brytyjskich domach

Trzy firmy energetyczne działające na brytyjskim rynku EDF, Octopus i Scottish Power otrzymały pozwolenie na instalację liczników przedpłatowych. Ofgem wydając pozwolenie na takie działania, stwierdził, że spełniły szereg wymogów postawionych przez organ regulujący sektor energetyczny w UK.

W lutym 2023 roku Ofgem apelował do brytyjskich firm energetycznych o zaprzestanie przymusowej instalacji liczników przedpłatowych. Wydano tymczasowy zakaz tego typu działań. Na początku 2024 regulator sektora energetycznego zmienił decyzję w tej kwestii w przypadku trzech providerów. EDF, Octopus i Scottish Power po spełnieniu szeregu wymogów będę ponownie mogli instalować “prepayment meters”. Co ta zmiana oznacza dla gospodarstw domowych na Wyspach?

Wprowadzony zakaz instalacji liczników przedpłatowych był efektem nieprawidłowości, jakich dopuszczały się firmy sektora energetycznego. Dziennikarze „The Times” ujawnili niewłaściwie czy wręcz niemoralne praktyki instalatorów wykonujących zlecenia dla British Gas. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule: “Firmom energetycznym kazano zaprzestać przymusowego montażu liczników przedpłatowych“. Ujawnienie tej sprawy wywołało oburzenie opinii publicznej w UK.

Today, we’ve confirmed EDF, Octopus, and Scottish Power have met our new rules to install prepayment meters for recovering debt

This includes refraining from all involuntary installations for the highest-risk customers, including those listed below

— Ofgem (@ofgem) January 8, 2024