Aktywiści klimatyczni spuścili powietrze z opon blisko 2000 SUV-ów na terenie całej Wielkiej Brytanii. Zrobili to w ciągu miesiąca

Fot. Getty

Aktywiści klimatyczni zgrupowani pod szyldem The Tyre Extinguishers chcą uniemożliwić samochodom typu SUV poruszanie się po większych miastach. W ramach szeroko zakrojonej akcji, mającej na celu walkę z zanieczyszczeniem, aktywiści mieli na terenie całej Wielkiej Brytanii spuścić powietrze z opon blisko 2000 SUV-ów.

Organizacja The Tyre Extinguishers poinformowała, że jej aktywiści podjęli szeroko zakrojone działania w miastach na terenie całej Wielkiej Brytanii, próbując „uniemożliwić” posiadaczom SUV-ów poruszanie się tymi pojazdami po terenach wysoce zurbanizowanych. Przedstawiciele organizacji mówią wprost, że SUV-y są „niebezpieczne”, „niepotrzebne” i prowadzą do „katastrofy klimatycznej”. I tu należy przypomnieć, że pojazdy typu SUV rzeczywiście są sporymi trucicielami, ponieważ łączą one cechy samochodów osobowych i terenowych, i zużywają w trakcie jazdy bardzo dużo paliwa (nawet ponad 10 litrów na 100 km).

Aktywiści czy „terroryści” klimatyczni?

Apel o zmniejszenie liczby SUV-ów na ulicach brytyjskich miast jest z gruntu rzeczy dobry, ale już przebijanie opon mieszkańcom UK, którzy poruszają się na co dzień tego typu samochodami może się ocierać co najmniej o eko-szantaż. Tym bardziej, że organizacja The Tyre Extinguishers, która wprost przyznaje, że nie posiada jasno określonego lidera, zachęca ludzi do podejmowania indywidualnych działań na rzecz „zwalczania SUV-ów”. Organizacja zachęca ludzi, by w swoim własnym zakresie czytali w internecie instrukcje dotyczące spuszczania powietrza z opon samochodów.

Nieco lepszą metodą walki o klimat jest natomiast drukowanie ulotek i zostawianie ich na przedniej szybie SUV-ów, aby poinformować ich właścicieli o szkodliwości tych samochodów dla środowiska. Jednocześnie jednak The Tyre Extinguishers wzywają aktywistów do unikania uszkadzania SUV-ów „używanych przez osoby niepełnosprawne” lub przez przedsiębiorców, w celach biznesowych.