Absurdy Home Office: Bezdomny z Islington musi zapłacić £89 za nowy paszport, żeby móc ubiegać się o… pomoc finansową!

Historia tego bezdomnego należy do szczególnie przykrych. Mężczyzna, na łamach „Islington Gazette”, opowiedział o dramatycznych okolicznościach życiowych, które sprawiły, że był zmuszony zamieszkać dosłownie na ulicy. Co gorsze, absurdalne rozwiązania systemu Home Office wcale nie pomagają mu stanąć na nogi i wyrwać się z patologicznych warunków, w których się znalazł...

Magazyn „Islington Gazette” opublikował historię bezdomnego, który opowiedział, jak 10 lat temu po kryzysowych wydarzeniach życiowych trafił na ulicę. Mężczyzna rozstał się wtedy ze swoją partnerką oraz stracił pracę. Trudna sytuacja tak go przytłoczyła, że nie widział on innej alternatywy, jak tylko zamieszkać na ulicy.

Na domiar złego, mężczyzna nie może aktualnie ubiegać się o zasiłki czy o mieszkanie socjalne, ponieważ nie ma aktualnego paszportu - nie stać go jednak na taki dokument, ponieważ wyrobienie nowego kosztuje 89 funtów.

Rzecznik Home Office powiedział dziennikarzom „Islington Gazette”: - „Jeśli kogoś nie stać na opłaty, a nie urodził się przed 2 września 1929 roku, to obawiam się, że nie będzie mógł wnioskować o paszport”.

Opisany przypadek nie jest odosobniony. Jak podaje brytyjska gazeta, town hall w Islington otrzymuje rocznie około 500 wniosków od osób bezdomnych, jednak pomocy socjalnej można udzielić tylko osobom, które posiadają oficjalny dokument potwierdzający tożsamość ze zdjęciem.

Rzecznik counsilu w Islington powiedział dziennikarzom: - „Podejmując decyzję o tym, czy dana osoba może zostać umieszczona w miejscu zakwaterowania tymczasowego, jesteśmy prawnie zobowiązani do poszukiwania informacji o tym, kim ona jest, i o jej prawie do ustawowych usług mieszkaniowych. Zazwyczaj obejmuje to pewną formę identyfikacji. Jednak dowód tożsamości ze zdjęciem nie ma decydującego znaczenia dla uzyskania dostępu do usług socjalnych dla osób bezdomnych”.

Rzecznik zachęcił też mężczyznę, który opowiedział w gazecie swoją historię, do osobistego kontaktu z przedstawicielami councilu.

