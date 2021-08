75% dorosłej populacji w Wielkiej Brytanii zostało zaszczepione przeciwko Covid-19

W Wielkiej Brytanii już 75% dorosłych zostało w pełni zaszczepionych. Prawie 40 milionów osób otrzymało dwie dawki, a kolejne 7 milionów jest po pierwszym zastrzyku. Premier Boris Johnson mówi o "ogromnym krajowym osiągnięciu".

Według najnowszych danych łącznie 39 688 566 osób mieszkających w Wielkiej Brytanii zostało zaszczepionych dwiema dawkami szczepionki przeciwko Covid-19, a 7 milionów zostało zaszczepionych jedną dawką. Przypomnijmy, brytyjski program szczepień wystartował 8 grudnia 2020 roku, wraz z podaniem pierwszej dawki preparatu Pfizer-BioNTech Margaret Keenan, 90-letniej obywatelce Irlandii Północnej. Mieszkanka Enniskillen była pierwszą osobą nie tylko w UK, ale i na całym świecie, która została zaszczepiona przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2. Od czasu "V-Day" wykonano ponad 86,7 miliona szczepień, a 20 marca 2021 roku wykonano rekordowe 752 000 szczepień.

Brytyjski program szczepień osiągnął kolejny "kamień milowy"

27 kwietnia udało się zaszczepić 25% dorosłej populacji Zjednoczonego Królestwa, kolejny "kamień milowy" brytyjskiego programu szczepień osiągnięto w dniu 3 czerwca, gdy połowa dorosłych otrzymała dwie dawki. 75% zostało osiągnięte w miniony poniedziałek, 9 sierpnia 2021. Podano wówczas 32 250 pierwszych dawek szczepionki i 137 028 drugich dawek.

"Nasz niesamowity program szczepień zapewnił niezbędną ochronę przed wirusem trzem czwartym dorosłych Brytyjczyków. Jest to ogromne narodowe osiągnięcie, z którego wszyscy powinniśmy być dumni" - komentował szef brytyjskiego rządu, Boris Johnson. Minister ds. szczepionek Nadhim Zahawi był pod wrażeniem "entuzjazmu brytyjskiej opinii publicznej w stosunku do szczepionek. Z kolei minister zdrowia Sajid Javid zaznaczał, że to właśnie szczepienia przeciwko Covid-19 pozwalają nam "połączyć się ponownie z rzeczami, które kochamy".

Trzy czwarte dorosłych w UK jest w pełni zaszczepionych

Jednocześnie szef brytyjskiego resortu zdrowia zaznaczał, że prowadzone są przygotowania do podawania trzeciej dawki szczepionki. Jednak covidowy "booster" ma zostać zaoferowany nie wszystkim, a jedynie osobom powyżej 50. roku życia oraz osobom znajdującym się w grupach ryzyka.

Dodajmy również, że w przeciągu minionej doby zarejestrowano aż 146 zgonów wśród chorych ze zdiagnozowanym koronawirusem na przestrzeni ostatnich 28 dni. To najwięcej od 12 marca 2021 roku. Z kolei liczba nowych przypadków sięgnęła 23 510. W sumie, w czasie pandemii koronawirusa w UK odnotowano prawie 6,12 mln zakażeń, a z tej liczby zmarły 130 503 osoby.