Aktualizacja list green, amber i red. Przyjezdni z siedmiu europejskich krajów zwolnieni z kwarantanny

Aktualizacja listy green, amber i red powinna ucieszyć przyjezdnych z siedmiu krajów europejskich, którzy po przyjeździe na Wyspy zostaną od soboty zwolnieni z obowiązku kwarantanny. Mieszkańcy UK z kolei mogą planować bardziej bezproblemowe wakacje w Europie.

Rząd zdecydował się dodać Niemcy, Austrię, Słowację, Słowenię, Łotwę, Rumunię i Norwegię do listy green, co oznacza, że podróżni z tych krajów będą już niebawem zwolnieni z kwarantanny po przyjeździe do Anglii. Powinni jednak nadal przedstawić negatywny wynik testu przy przekraczaniu granicy i drugi w drugim dniu pobytu w UK.

Aktualizacja list green, amber i red

Brytyjski rząd postanowił usunąć z listy red Indie, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Bahrajn oraz Katar i przenieść te kraje na listę amber, na której niestety wciąż pozostaje Polska. Z kolei Meksyk, Gruzja i francuskie obszary zamorskie jak La Reunion i Mayotte zostały umieszczone na liście red, a przyjezdni z tych miejsc będą musieli płacić więcej za kwarantannę hotelową w UK.

Natomiast Hiszpania będąca ulubionym celem wakacyjnym Brytyjczyków z trudem uniknęła listy red ze względu na wzrost zachorowań. Dobą wiadomością jest to, że siedem dodatkowych krajów europejskich (jak Niemcy, Austria, Słowacja, Słowenia, Łotwa, Rumunia i Norwegia) zostało przesuniętych na listę green, na której już znajduje się 29 państw.

Ponadto rząd zdecydował się na zmianę kategorii dla Francji, która nie jest już na liście amber plus, tylko na zwykłej amber i osoby przyjeżdżające z tego kraju nie muszą poddawać się kwarantannie w UK, jeśli są zaszczepione.

Rząd potwierdził, że zmiany związane z aktualizacją list wejdą w życie o godzinie 04:00 w niedzielę.

Na chwilę obecną w pełni zaszczepieni podróżni przyjeżdżający do Anglii i Walii z krajów znajdujących się na liście amber są zwolnieni z kwarantanny – jednak testy są nadal wymagane.

Które kraje są na liście green?

- Australia

- Austria

- Brunei

- Bułgaria

- Falklandy

- Wyspy Owcze

- Niemcy

- Gibraltar

- Hong Kong

- Islandia

- Łotwa

- Malta

- Nowa Zelandia

- Norwegia

- Rumunia

- Singapur

- Słowacja

- Słowenia

- Georgia Południowa i Sandwich Południowy

- Wyspa Świętej Heleny, Wyspa Wniebowstąpienia i Tristan da Cunha.

Pojawiła się też specjalna kategoria „green watch list” i dotyczy ona tych krajów, które objęte są pewnym ryzykiem przeniesienia na listę amber. Należą do nich:

- Anguilla

- Brytyjskie terytorium Antarktyczne

- Barbados

- Bermudy

- Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego

- Kajmany

- Chorwacja

- Dominika

- Grenada

- Izrael i Jerozolima

- Madera

- Montserrat

- Wyspy Pitcairn, Henderson, Ducie i Oeno

- Tajwan

- Wyspy Turks i Caicos.