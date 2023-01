1 proc. najbogatszych Irlandczyków posiada ponad 25 proc. bogactwa kraju. Kluczowa dla krezusów okazała się ostatnia dekada

Bogaci vs biedni w Irlandii - to starcie wygrywają tylko jedni

Organizacja walcząca z ubóstwem Oxfam poinformowała właśnie, że w Irlandii 1 proc. najbogatszych obywateli posiada ponad 25 proc. bogactwa kraju. W ciągu ostatniej dekady majątek tych ludzi powiększał się 70 razy szybciej niż majątek będący w posiadaniu 50 proc. najuboższych obywateli.

Bogaci vs biedni w Irlandii

Z danych opublikowanych przez organizację Oxfam wynika, że liczba Irlandczyków, których indywidualny majątek przekroczył 46,6 mln euro, wzrosła w latach 2012-2022 ponad dwukrotnie. W 2012 roku takich osób było 655, a w zeszłym roku – aż 1435. Eksperci Oxfam informują również, że na każde 93,15 euro bogactwa wygenerowanego w ciągu ostatniej dekady, 31,67 euro trafiło do najbogatszego 1 proc. Irlandczyków, a mniej niż 0,5 euro do najuboższych 50 proc. obywateli. A to oznacza, że najbogatszy 1 proc. Irlandczyków zdobył w ciągu ostatnich 10 lat 70 razy więcej majątku niż 50 proc. najuboższych obywateli.







Najbogatsi powinni zostać dodatkowo opodatkowani?

Przyglądając się najnowszym danym trudno jest nie dojść do wniosku, że coś jednak jest w Irlandii nie tak. I trudno uciec od myśli, że milionerzy zarabiający krocie – pieniądze, które nie śnią się zwykłym śmiertelnikom, powinni zostać dodatkowo opodatkowani. Z tego też względu Oxfam Ireland wezwał do wprowadzenia podatku od majątku wygenerowanego w Irlandii według proporcjonalnych stawek 2 proc., 3 proc. i 5 proc. powyżej progu 4,7 mln euro. Eksperci twierdzą, że dodatkowe podatki nałożone na milionerów przyniosłoby budżetowi miliardy rocznie, które mogłyby zostać wykorzystane na dofinansowanie usług publicznych w Irlandii. Oxfam twierdzi też, że powinien istnieć międzynarodowy system w zakresie opodatkowania superbogaczy – podatki od majątku powinny zostać uzupełnione na przykład doraźnymi podatkami od nieoczekiwanych dochodów. Poza tym rządy powinny dążyć do ograniczania liczby miliarderów i zmniejszenia o połowę ich bogactwa. - To rosnące bogactwo na samym szczycie i rosnące ubóstwo wśród reszty [społeczeństwa] to dwie strony tego samego medalu, to dowód na to, że nasz system gospodarczy funkcjonuje dokładnie tak, jak zaprojektowali go bogaci i potężni. 10 lat temu po raz pierwszy podnieśliśmy alarm dotyczący skrajnych nierówności na Światowym Forum Ekonomicznym, a jednak od tego czasu światowi miliarderzy prawie podwoili swój majątek. Ponieważ kryzys za kryzysem najmocniej uderzają w najbiedniejszych ludzi, nadszedł czas, aby rządy, w tym rząd Irlandii, opodatkowały bogatych. Samo istnienie miliarderów, w trakcie, gdy wymykające się jakiejkolwiek kontroli nierówności rosną, jest przeklętym dowodem niepowodzenia polityki – mówi dyrektor naczelny Oxfam Ireland, Jim Clarken.



In our #SurvivalOfTheRichest economy the ultra-rich gain wealth from a combo of YOUR hard work, and their inheritance, tax dodging & using public $ to up their profit. It's time to #TaxTheRichhttps://t.co/bHXWrK4LTHpic.twitter.com/GWDspdQoZK — Oxfam International (@Oxfam) January 16, 2023

Raport Oxfam otworzy oczy najbogatszym?

Raport Oxfam „Survival of the Richest” nie bez powodu został opublikowany właśnie teraz. W końcu w szwajcarskim Davos trwa właśnie Światowe Forum Ekonomiczne, czyli spotkanie prezesów najbogatszych światowych korporacji i przywódców politycznych, a także wybranych intelektualistów i dziennikarzy. W imieniu Irlandii w szczycie uczestniczą Taoiseach Leo Varadkar i minister finansów Michael McGrath. Przed wyjazdem do Szwajcarii McGrath powiedział, że Światowe Forum Ekonomiczne da Irlandii „cenną okazję” do nawiązania współpracy z ważnymi przywódcami politycznymi i biznesowymi z całego świata. - Poświęcę dużo czasu na Forum na spotkania z obecnymi i potencjalnymi twórcami miejsc pracy w Irlandii, aby promować ekspansję istniejących inwestycji i tworzenie nowych – zaznaczył minister.

Eksplozja bogactwa wśród miliarderów w UK

Problem rosnących dysproporcji w bogactwie widać także w UK, gdzie w ostatnim czasie nastąpiła eksplozja w liczbie miliarderów. Od początku pandemii Covid-19 liczba miliarderów w UK wzrosła o jedną piątą - ze 147 do 177. Organizacja charytatywna Equality Trust utrzymuje, iż to właśnie interwencje rządu i banku centralnego podczas pandemii pozwoliły na znaczące powiększenie bogactwa przez miliarderów. Niestety, stało się to kosztem reszty społeczeństwa, w związku choćby z rosnącymi cenami nieruchomości. Trzy lata temu, na początku globalnego kryzysu zdrowotnego wynikłego z pandemii koronawirusa, Bank of England i inne duże banki centralne na całym świecie obniżyły stopy procentowe do zera i wpompowały miliardy funtów w rynki finansowe poprzez swoje programy skupu obligacji polegające na luzowaniu ilościowym. Założenia polegające na złagodzeniu najgorszej recesji od wielu dekad polegające na wspieraniu przedsiębiorstw, gospodarstw domowych i rządów przy niższych kosztach pożyczek były zapewne słuszne. Ale jaki był efekt tych działań? Okazało się, że taka polityka pomogła przede wszystkim w zawyżeniu ceny aktywów, pomagając wypełnić kieszenie zamożnych inwestorów.



