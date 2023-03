1,8 mln kierowców wzięło udział w kursie „Speed Awareness” w 2022 roku. Dlaczego Wyspiarze biją pod tym względem rekordy?

W zeszłym roku aż 1,8 mln kierowców w UK wzięło udział w kursie „Speed Awareness”, który ma na celu uświadomienie im, jakie mogą być konsekwencje zbyt szybkiej jazdy. Skąd ta rekordowa liczba uczestników? Cóż, odbycie kursu pozwala uniknąć mandatu i punktów karnych za przekroczenie prędkości, o ile dochodzi do takiego wykroczenia nie częściej niż raz na trzy lata.

Kierowcy wolą odbyć kurs niż zapłacić mandat

Aż 1,8 miliona kierowców ukończyło w 2022 roku kurs dotyczący prędkości rozwijanych w trakcie jazdy – niejaki kurs „Speed Awareness”. Z danych zebranych przez UK Road Offender Education, do których dotarła agencja informacyjna PA wynika, że w zeszłym roku kierowców, którzy postawili na reedukację zamiast zapłaty grzywny i otrzymania punktów karnych, przybyło o jedną piątą – w 2021 roku było ich 1,5 mln. Co ciekawe, na kursach doszkalających, a biorących na warsztat zbyt dużą prędkość, zdecydowaną większość uczestników stanowili w zeszłym roku właśnie kierowcy, którzy chcieli uniknąć surowszych kar. Ponad czterech na pięciu (83 proc.) uczestników zeszłorocznych zajęć (stacjonarnie lub online) wzięło w nich udział właśnie po wpadce związanej z przekroczeniem przez nich prędkości. A celem zajęć jest pomoc kierowcom w rozpoznawaniu ograniczeń prędkości i potencjalnych konsekwencji zbyt szybkiej jazdy.







Coraz więcej kierowców w UK bierze udział w kursach doszkalających

Kursy „Speed Awareness” kosztują około £95 i trwają 2 godziny 45 minut. Zajęcia można odbyć zarówno stacjonarnie, jak i online, a patronuje im prywatna firma UK Road Offender Education, która działa non-profit i która zarządza krajowym programem the National Driver Offender Retraining Scheme (Ndors) w imieniu sił policyjnych. Ale kursy dotyczące rozwijania zbyt dużej prędkości to nie jedyne programy, w których biorą udział Wyspiarze. Nadzwyczaj popularny w 2022 roku był też kurs jazdy po autostradzie, który w porównaniu do poprzedniego roku przyciągnął na zajęcia aż o 49 proc. więcej ludzi. W 2021 roku w zajęciach tego typu uczestniczyło 113 000 osób, a w zeszłym roku już 169 000.

Zbyt duża prędkość wciąż jest przyczyną wielu ludzkich tragedii

Niestety, w Wielkiej Brytanii, podobnie jak w Polsce, nadmierna prędkość wciąż stoi za wieloma ludzkimi tragediami. Z danych Departamentu Transportu wynika, że prędkość przyczyniła się do jednego na sześć śmiertelnych wypadków na brytyjskich drogach w 2021 roku. - Długoterminowy wzrost liczby uczestników kursów [„Speed Awareness] zbiegł się ze wzrostem całkowitej liczby wykroczeń związanych z przekroczeniem prędkości wykrytych w Anglii i Walii, z 1,9 miliona w 2013 roku do prawie 2,9 miliona w 2021 roku. Badania sugerują, że wskaźniki recydywy są niższe wśród osób, które uczestniczyły w kursie świadomości dotyczącym prędkości, niż wśród osób, które za wykroczenie zostały ukarane. Ważne jest, aby to samo dotyczyło szerokiej gamy kursów prowadzonych obecnie w przypadku innych przestępstw – mówi dyrektor RAC Foundation, Steve Gooding.

Walia wprowadza domyślne ograniczenie prędkości do 20 mph

Od września 2023 szczególnie na baczności będą się musieli mieć kierowcy w Walii, gdzie wprowadzone zostanie domyślne ograniczenie prędkości do 20 mil na godzinę w terenie zabudowanym. Z badań wynika, że ruch taki pozwoli tylko w pierwszym roku obowiązywania nowych przepisów zaoszczędzić £100 mln z uwagi na znacznie mniejszą liczbę zgonów i obrażeń odniesionych przez ludzi na drogach. Znaczne ograniczenie prędkości w terenie zabudowanym ma pozwolić uratować nawet 100 istnień ludzkich w ciągu dekady.

Ograniczenie prędkości do 20 mil na godzinę na wielu obszarach stanowiących teren zabudowany, władze Walii, z politykami Partii Pracy na czele, zdecydowały się wprowadzić od września 2023 roku Przepisy ustanowią dla obszarów zamieszkanych domyślny limit prędkości do 20 mil na godzinę, natomiast władze lokalne będą miały możliwość zdecydowania, we współpracy ze swoimi społecznościami, które drogi mogą pozostać przy wyższym ograniczeniu prędkości do 30 mil na godzinę.

Niestety eksperci wskazują, że wielu Walijczyków nie wierzy w możliwość zmuszenia kierowców do poruszania się z tak niską prędkością w terenie zabudowanym. Część Walijczyków jest zdania, że limit 20 mil na godzinę będzie bardzo trudny do wyegzekwowania i nie wierzy, że kierowcy będą go przestrzegać.

Instytut the Transport Research Institute (TRI) na Edinburgh Napier University we współpracy z Public Health Wales szacują, że bezpośredni koszt wprowadzenia tak znacznego ograniczenia prędkości wyniesie około £32 mln. Ale poniesione w tym zakresie wydatki szybko się zwrócą, a eksperci są pewni, że oszczędności poczynione już w pierwszym roku w związku z ograniczeniem potrzeby usuwania skutków wypadków przewyższą tę sumę trzykrotnie, osiągając wielkość nawet około £100 mln.

