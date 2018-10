Tylko 4 proc. Brytyjczyków chce „zimnych i odległych” relacji z Unią Europejską

Fot. Getty

Zdecydowana większość Brytyjczyków nie chce oddalać się od Europy. Z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez YouGov wynika, że tylko 4 proc. społeczeństwa chciałaby wyraźnego ochłodzenia kontaktów między Wielką Brytanią a Unią Europejską.

Sondaż YouGov przeprowadzony na zlecenie Fabian Society wyraźnie pokazuje, że Brytyjczycy czują się Europejczykami i że wcale nie chcą po Brexicie oddalać się od Europy. Aż 87 proc. respondentów życzy sobie, żeby Theresa May wynegocjowała ze Wspólnotą umowę, która pozwoliłaby zachować Wielkiej Brytanii albo „bliskie i ciepłe” albo przynajmniej „praktyczne i neutralne” stosunki z pozostałymi krajami UE.

Jednocześnie tylko 4 proc. ankietowanych wskazało, że chciałoby, aby Wielka Brytania znacznie oddaliła się od Europy po Brexicie. Można zatem sądzić, że tylko garstka społeczeństwa popiera no-deal Brexit, który właśnie do takiego ochłodzenia i relacji między Wielką Brytanią a Unią Europejską by doprowadził.

Do osiągnięcia porozumienia z Unią Europejską pozostało Brytyjczykom zaledwie kilka tygodni. Trudno jest jednak przewidzieć, co wydarzy się w ciągu najbliższego miesiąca, ponieważ na ten moment wydaje się, że Theresa May nie ma zbytniego pola manewru. Z jednej strony brytyjską premier atakują unijni negocjatorzy, którzy nie zgadzają się na plan z Chequers i na złamanie integralności jednolitego rynku, a z drugiej strony - eurosceptyczni politycy w kraju, którzy nie zgadzają się na pozostawienie Irlandii Północnej w jakimkolwiek stopniu w obrębie unijnej unii celnej.

Dodatkowo w tym tygodniu Arlene Foster (przewodnicząca partii DUP, która tworzy z torysami doraźną koalicję) zagroziła, że jej deputowani zagłosują przeciwko projektowi nowego budżetu, jeśli rząd UK pójdzie na dalsze ustępstwa względem UE i zgodzi się na powstanie jakichkolwiek utrudnień handlowych między Irlandią Północną i pozostałymi regionami Zjednoczonego Królestwa.

