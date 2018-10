Kryzys polityczny w UK coraz bliżej: Partia DUP grozi, że zagłosuje przeciwko projektowi budżetu, jeśli Theresa May pójdzie na zbyt duże ustępstwa względem UE

Fot. Getty



Północnoirlandzka Demokratyczna Partia Unionistów (DUP), która tworzy doraźną koalicję z rządzącą Partią Konserwatywną zagroziła, że zagłosuje przeciwko projektowi budżetu, jeśli rząd pójdzie na dalsze ustępstwa względem Unii Europejskiej. Przewodnicząca DUP, Arlene Foster, kategorycznie nie godzi się na powstanie jakichkolwiek utrudnień handlowych między Irlandią Północną i pozostałymi regionami Zjednoczonego Królestwa.

Informacje dotyczące niezgody Demokratycznej Partii Unionistycznej na dalsze ustępstwa Londynu względem Unii Europejskiej ujawniły stacje telewizyjne BBC i Sky News. Według nich Arlene Foster jasno dała do zrozumienia, że w przypadku zaakceptowania przez rząd Theresy May propozycji UE zakładającej tymczasowe pozostanie Irlandii Północnej w jakiejś formie unii celnej z UE i wprowadzenia kontroli regulacyjnych/celnych na Morzu Irlandzkim, posłowie DUP zagłosują przeciwko projektowi budżetu. Zablokowanie przyjęcia budżetu poskutkowałoby natomiast poważnym kryzysem politycznym, ponieważ uruchomiłoby procedurę głosowania nad wotum zaufania dla rządu.

Chelsea Londyn będzie wysyłała swoich kibiców do obozu Auschwitz. Ma to być kara za antysemityzm

Z kolei zgoda Londynu na tymczasowe pozostanie całego Zjednoczonego Królestwa w obrębie unii celnej UE (do czasu znalezienia lepszego rozwiązania), z pewnością rozwścieczyłaby pro-Brexitowo nastawioną część Partii Konserwatywnej. Mniema się, że w takim przypadku przeciwko premier May wystąpiłoby nawet 40 deputowanych. Potencjalna liczba buntowników zdaje się być wyższa, niż liczba deputowanych Partii Pracy, których, jak mówi się w kuluarach, dałoby się przekonać partii rządzącej do zagłosowania za wynegocjowaną umową z UE (posłów, którzy za wszelką cenę chcieliby uniknąć no-deal Brexit).

Twardy Brexit może zmniejszyć handel między UK i UE nawet o połowę!