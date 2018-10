Najnowszy Ranking Paszportów nie pozostawia złudzeń: Paszport brytyjski jest coraz mniej cenny!

To kolejna akcja wśród polskiej społeczności w Wielkiej Brytanii. Osoby, które złożyły wniosek o przyznanie brytyjskiego obywatelstwa dzielą się zdjęciami swoich nowych paszportów. Podzielcie się i wy!

18-letni Bashar Habib - syryjski imigrant, prześlizgnął się przez pięć kontroli paszportowych podczas lotu z Aten do Stanstead. Na pokład samolotu linii Ryanair wpuszczono go na podstawie fałszywego paszportu....

Przewodniczący Komisji Europejskiej, Jean-Claude Juncker broni prawa do swobodnego przepływu osób w obrębie Unii Europejskiej i twierdzi, że jest to jedno z największych osiągnięć Wspólnoty, dlatego nie...

6-letni Brytyjczyk "uwięziony" w Belgii wrócił do UK, ale to jeszcze nie koniec jego kłopotów

Mohamed Bangoura wreszcie wrócił do domu w angielskim Sheffield - po dwóch tygodniach spędzonych w Belgii, gdy został uznany za bezpaństwowca, udało się mu dostać do UK. Ale to jeszcze nie koniec tej sprawy...