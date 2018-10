Były premier Wielkiej Brytanii nie ma wątpliwości – Będzie drugie referendum ws. Brexitu

Fot. Getty

W trakcie swojego przemówienia na zakończenie kongresu Partii Konserwatywnej Theresa May kategorycznie wykluczyła możliwość przeprowadzenia drugiego referendum ws. Brexitu. Tymczasem były premier Wielkiej Brytanii Gordon Brown nie ma wątpliwości, że do ponownego głosowania na temat przyszłości UK w Europie dojdzie.

Wierzę w to, że zostanie rozpisane ponowne referendum ws. Brexitu. To, czego nie jestem pewien, to to, kiedy do tego dojdzie – powiedział Brown w trakcie przemówienia inaugurującego serię wykładów upamiętniających Gordona Aikmana – brytyjskiego aktywistę, który zmarł w wieku 31 lat po krótkiej walce ze stwardnieniem zanikowym bocznym.

Rząd rekrutuje dodatkowych pracowników do opanowania sytuacji kryzysowych po Brexicie. Zarobią nawet £50 000

Były premier zaznaczył, że rozpisanie nowego referendum poprą największe partie będące obecnie w opozycji do Partii Konserwatywnej – Partia Pracy, Liberalni Demokraci i Szkocka Partia Narodowa. Batalia o drugie referendum ma się według Browna stoczyć podczas najbliższych wyborów parlamentarnych, gdy Wielka Brytania nie będzie jeszcze w pełni poza Unią Europejską, ponieważ będzie jeszcze trwał okres przejściowy, w trakcie którego Londyn musi respektować większość regulacji obowiązujących we Wspólnocie.

SZOK: Brytyjska para dała dziecku imię na cześć Hitlera!

- Jestem niemal pewien, że za pewien czas odbędzie się kolejne referendum. To będzie, ostatecznie, jedyny sposób na rozwiązanie problemu. Ludzie, nawet jeśli nie do końca podoba im się idea tworzącego podziały referendum, w końcu zażądają możliwości ponownego wypowiedzenia się w tej sprawie – zaznaczył Brown.



Sierść szczura, zwierzęce odchody, robaki, pleśń – to wszystko może się pojawić w żywności w UK po Brexicie