Związki zawodowe wzywają rząd do ustanowienia co najmniej czterech dodatkowych dni wolnych Bank Holidays. To możliwe?

Kongres Związków Zawodowych TUC wzywa rząd do zwiększenia liczby dni wolnych Bank Holidays. Związkowcy argumentują, że pracownicy w UK mają mniej wolnego, niż pracownicy w innych państwach Europy.

Kongres Związków Zawodowych (ang. Trades Union Congress, TUC) nie ma wątpliwości, że pracownicy w Wielkiej Brytanii za mało odpoczywają. W związku z tym, i przy okazji obchodów Platynowego Jubileuszu królowej Elżbiety II, wezwano rząd do zwiększenia dni świątecznych w UK, by Wyspiarze cieszyli się podobną liczbą dni wolnych od pracy, co pracownicy w innych krajach Europy. W Anglii i Walii świąt państwowych Bank Holidays jest zazwyczaj osiem w ciągu roku. Z kolei w Szkocji i Irlandii Północnej takich dni jest dziewięć lub dziesięć, w zależności od tego, kiedy wypada Nowy Rok i dni patronów tychże krajów. Natomiast, jak argumentuje TUC, średnia liczba dni ustawowo wolnych od pracy dla krajów UE wynosi w ciągu roku blisko 13 dni. Z większej liczby dni wolnych cieszą się ponadto pracownicy w Japonii, Australii, USA i Chinach.

Cztery dodatkowe święta państwowe w UK?

Kongres Związków Zawodowych wzywa rząd Borisa Johnsona do ustanowienia co najmniej czterech dodatkowych świąt państwowych Bank Holidays. - To niesprawiedliwe, że pracownicy z Wielkiej Brytanii mają tak mało dni ustawowo wolnych od pracy. Pracują tak samo ciężko, jak ludzie w innych krajach, którzy dostają znacznie więcej [wolnego]. Rząd powinien to naprawić, zwiększając liczbę naszych dni wolnych od pracy do co najmniej 12 w roku. Nowe dni wolne od pracy muszą iść w parze z podwyżką płatnego urlopu, do którego pracownicy są prawnie uprawnieni. W przeciwnym razie niektórzy pracownicy zostaną poszkodowani, a rząd musi zaostrzyć egzekwowanie przepisów, aby powstrzymać pracodawców przed oszukiwaniem ludzi ws. ich urlopów – zaznaczyła sekretarz generalna TUC Frances O’Grady.

