Wypłata zasiłku Child Benefit a Bank Holidays. HMRC poinformowało o komplikacjach

Fot. Getty

Dlaczego niektóre osoby otrzymały w tym miesiącu niepełne i podzielone kwoty zasiłku Child Benefit? Czy trzeba ten fakt zgłosić do HMRC? Wyjaśniamy.

W ostatni piątek maja media społecznościowe w UK obiegły niepokojące informacje od części osób pobierających zasiłki na dzieci. Zszokowani beneficjenci donosili, że otrzymali niższą wypłatę Child Benefit. Czy rzeczywiście należy się martwić?

Dlaczego wysokość zasiłku Child Benefit mogła być niższa pod koniec maja 2022? Jeśli znalazłaś/eś się w grupie beneficjentów, którzy otrzymali niższą wypłatę zasiłku na dzieci, nie musisz się stresować, ponieważ HMRC poinformowało, że było to działanie zamierzone, a brakująca część pieniędzy zostanie wyłacona zgodnie z terminem.

Jak wyjaśniło HMRC, z powodu nadchodzących dni wolnych od pracy w UK, zdecydowano się na wcześniejszą wypłatę zasiłku. Jednak niektórzy otrzymali całość zasiłku od razu, a inni dostali tylko część wypłaty. W komunikacie na Twitterze HMRC uspokaja: „Jeśli pobierasz Child Benefit, możesz otrzymać pełną lub częściową wypłatę wcześniej niż oczekiwany termin, ze względu na nadchodzące Bank Holidays. Beneficjentci nie muszą dzwonić – każdy otrzyma pełną płatność w przewidywanym terminie”. Oznacza to, że aby otrzymać wyrównanie do pełnej kwoty nie trzeba się nigdzie zgłaszać - urzędnicy dokonają wyrównania samodzielnie (o ile już tego nie zrobili w twoim przypadku).

1/5 If you are a Child Benefit customer, you may get full or partial payments earlier than expected is due to the upcoming Bank Holidays. Customers don’t need to call - everyone will still get their full payment by their expected date. More info below