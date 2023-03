Żona znalazła w szafie zwłoki zaginionego męża, gdy szukała ozdób choinkowych

Kobieta znalazła ciało swojego zmarłego męża – zaginionego od prawie ośmiu miesięcy – w szafie podczas szukania ozdób choinkowych. Policji wcześniej nie udało się znaleźć mężczyzny w domu, mimo że wyczuwalny był w nim dziwny zapach.

Jennifer Maedge zgłosiła zaginięcie swojego 57-letniego męża, Richarda, 27 kwietnia 2022 roku. Richard zadzwonił do niej, mówiąc, że wcześniej wychodzi z pracy. Kiedy kobieta dotarła do ich domu w Troy, w stanie Illinois, jego samochód był zaparkowany i znalazła jego portfel i klucze, ale nigdzie go nie było.

Policja przeszukała dom i nie znalazła żadnych wskazówek dotyczących tego, gdzie mógłby być Richard, jednak odnotowano wyczuwalny zapach „przypominający kanalizację”, napisała zastępca koronera hrabstwa Madison, Kelly Rogers, w późniejszym raporcie z sekcji zwłok opublikowanym w czwartek.

Później Jennifer ponownie zadzwoniła na policję, aby zgłosić zapach. Funkcjonariusze, którzy przeszukali dom po raz drugi, zauważyli zapach, ale nie znaleźli szczątków Richarda. Następnie wezwano hydraulika, który stwierdził, że dziwny zapach był gazem kanalizacyjnym. Hydraulik założył korek na rurę kanalizacyjną w piwnicy i jednocześnie zapach „zdawał się” zniknąć.

11 grudnia jednak, Jennifer poszła do rzadko otwieranego schowka w szafie w sypialni, gdy szukała torby z dekoracjami świątecznymi. Tam właśnie znalazła ciało Richarda – już zmumifikowane.

- Postanowiłam ubrać choinkę i szukałam torby z ozdobami świątecznymi i wtedy go znalazłam. Popełnił samobójstwo – powiedziała Jennifer w rozmowie z St. Louis Post-Dispatch.

Jak stwierdził koroner, ciało Richarda było już po fazie rozkładu, w stanie mumifikacji, gdy wszystkie płyny wysychają, a ciało często już nie ma silnego zapachu. Posiadłość pary przypominała „dom zbieraczy”, co utrudniało policjantom zlokalizowanie ciała Richarda.

Siostra Richarda, Marilyn Toliver, skrytykowała policję i powiedziała, że ​oficerowie mogli zrobić więcej, aby go znaleźć. W odpowiedzi na krytykę, policja w Troy opublikowała wyczerpującą listę środków, które podjęła w celu znalezienia Richarda, a obejmowało to szeroko zakrojone przeszukanie okolicy posiadłości pary.

Żona Richarda, Jennifer podziękowała jednak policji za ich pracę.

- Chociaż nie chcieliśmy takiego rozwiązania sprawy, jaki osiągnęliśmy, nadal jest to sytuacja, w której możemy go pochować – powiedziała Fox 2. I dodała, że przez cały czas ​​wyczuwała jakby „obecność” męża.

Policja stwierdziła, że ​​nie podejrzewają żadnego podejrzanego udziału osób trzecich w śmierci Richarda.

- Podczas sekcji zwłok nie znaleziono żadnych innych obrażeń ani dowodów, które wskazywałyby na coś niecnego w związku ze śmiercią pana Maedge – powiedziała koroner.

Do innego tragicznego zdarzenia, w którym ciało ofiary zostało schowane w szafie, doszło w lutym tego roku, kiedy to były zawodnik MMA Dwayne Herelle Jr, został oskarżony o zabójstwo swojej dziewczyny, Irene Torres, 29 stycznia w Tennessee. Dziewczyna została przez niego pchnięta nożem aż 17 razy, a następnie jej ciało mężczyzna schował w szafie.

Reyna Dougas, siostra ofiary, ujawniła na GoFundMe, jak potoczyły się sprawy: „Była ciągnięta i wielokrotnie dźgana nożem przed domem [rodziców]. Podczas gdy większość 24-latków planuje swoją karierę i przyszłość oraz patrzy optymistycznie na świat, Irene spędziła ostatnie miesiące swojego młodego życia maltretowana, poniżana, terroryzowana i pełna lęku. Irene wykazała się ogromną odwagą, porzucając toksyczny związek i była tak szczęśliwa, że ​​mogła rozpocząć nowe życie przy wsparciu rodziny, tylko po to, by miesiąc później zostać wytropioną na swoim podwórku i brutalnie zamordowaną” – napisała jej siostra.

An MMA fighter Dwayne Herelle, Jr. 28, been accused of stabbing his ex-girlfriend Irene Torres 24, to death, then stuffing her body inside a storage bin before concealing her remains in his apt closet, authorities say. Nashville PD announced the arrest. "One red flag..LEAVE!" pic.twitter.com/LLKjRwlYZZ