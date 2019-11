Brytyjczycy boją się przejść na emeryturę: Większość obawia się, że nie zdoła odłożyć sumy pieniędzy pozwalającej na spokojną starość

Fot. Getty

Z najnowszych sondaży wynika, że znaczna większość Brytyjczyków bardzo boi się przejść na emeryturę. Mają ku temu kilka głównych powodów - od obaw o niewystarczające zabezpieczenie finanse na starość, po lęk przed samotnością i utratą celu w życiu po zakończeniu kariery. Zobacz, co jeszcze wywołuje u Brytyjczyków lęk przed emeryturą.

Badanie opublikowane przez „The Independent” dotyczyło głównie trzech kwestii związanych z przechodzeniem Brytyjczyków na emeryturę:

obaw związanych z zakończeniem pracy zawodowej tego, jak długo badani chcieliby kontynuować karierę jakie sprawy będą dla nich najważniejsze przy podejmowaniu decyzji o przejściu na emeryturę.

Mimo, że około 75 proc. Brytyjczyków lubi swoją pracę, to średni wiek, w którym mieszkańcy UK chcieliby przejść na emeryturę wynosi 57 lat. Sprawę komplikuje jednak przede wszystkim kwestia finansowa, ponieważ - by ze spokojem zakończyć pracę zawodową - przeciętny Brytyjczyk chciałby mieć odłożone 239 155 funtów i większość badanych boi się, że nigdy nie zdoła odłożyć takiej kwoty.

1. Obawy związane z przejściem na emeryturę

37 proc. ankietowanych stwierdziło, że ze względów finansowych nie mogliby sobie pozwolić na przejście na emeryturę po osiągnięciu uprawniającego do niej wieku. 27 proc. obawia się, że starość bez pracy będzie po prostu nudna. 25 proc. badanych sądzi, że praca w podeszłym wieku pozwoliłaby im zachować dłużej sprawność umysłową, a 22 proc. boi się, że na emeryturze utracą poczucie celu w życiu.

14 proc. osób obawia się, że po przejściu na emeryturę poczuje się staro. Z kolei 12 proc. badanych sądzi, że po zakończeniu pracy zawodowej trudniej byłoby im utrzymać ciało w dobrej kondycji fizycznej. Taki sam odsetek respondentów lubi porządek dnia związany z pracą i nie chciałoby z niego rezygnować, a 10 proc. po prostu lubi swoją pracę i czerpie z niej satysfakcję, dlatego żal byłoby się z nią rozstawać.

8 proc. badanych Brytyjczyków boi się, że po przejściu na emeryturę utraci istotną część życia towarzyskiego - codzienne wspólne zajęcia i rozmowy z kolegami i koleżankami w pracy.

2. Jak długo Brytyjczycy chcieliby pracować?

Dodatkowo, badanie, które objęło 2000 pracowników biurowych, wykazało, że prawie połowa respondentów (44 proc.) zamierza pracować zawodowo tak długo, jak to możliwe (nie tylko do czasu osiągnięcia wieku emerytalnego). 43 proc. badanych jest przekonanych, że jeśli zakończy obecną karierę, to podejmie w jakiejś formie inną pracę w niepełnych wymiarze godzin, tak by na całkowitą emeryturę przechodzić stopniowo.

30 proc. ankietowanych przewiduje, że karierę zawodową tak szybko, jak to będzie możliwe - chociaż większość z nich chciałaby jednak stopniowo zmniejszać liczbę godzin pracy przed przejściem na emeryturę.

3. Jakie czynniki są najważniejsze przy podejmowaniu decyzji o przejściu na emeryturę?

Aż 60 proc. badanych stwierdziło, że o momencie przejścia na emeryturę zadecyduje głównie ich sytuacja finansowa, ale jednocześnie 45 proc. osób zaznaczyło, że jednym z najważniejszych wyznaczników terminu zakończenia pracy zawodowej będzie także ich stan zdrowia.

Innymi ważnymi czynnikami, które Brytyjczycy zamierzają brać pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o emeryturze to dostępność pracy na rynku, ewentualne nowe aspiracje, marzenia, ambicje, a także poczucie szczęścia.

