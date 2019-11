ZOBACZ jak muzułmanka stanęła w obronie żydowskich dzieci w londyńskim metrze [wideo]

Fot: YouTube

Musisz to zobaczyć! Jadąca londyńskim metrem muzułmanka stanęła w obronie żydowskich dzieci i ich ojca, które zostały zaatakowane przez obrażającego ich antysemitę.

Mieszkająca w Londynie Asma Shuweikh nie wahała się ani chwili, aby zareagować na antysemickie zaczepki, których ofiarą padła żydowska rodzina. Jadąc trasą Northern Line muzułmanka zobaczyła, że jeden z pasażerów stołecznego metra zaczął czytać antysemickie fragmenty z Biblii i postanowiła działać. Zachowywał się on wyraźnie chamsko i agresywnie. Jak relacjonowała później w brytyjskich mediach Shuweikh, ​​kiedy tylko zobaczyła, co się dzieje, wiedziała, że ​​"musiała stawić mu czoła".

- Będąc matką dwojga dzieci, wiem, jak to jest być w tej sytuacji i chciałbym, żeby ktoś mi pomógł, gdybym znowu się w niej znalazła - komentowała dla "The Evening Standard". Shuweikh zapewnia, że zawsze w obliczu takiej sytuacja stanie w obronie atakowanych. Co więcej, uważa, że wiecej ludzi w miejscach publicznych, takich jak właśnie metro, powinno reagować na takie zachowania, a nie pozostawać obojętnymi.

Ten szokujący incydent został uchwycony za pomocą telefonu przez innego pasażera jadącego metrem, Chrisa Atkinsa, który następnie udostępnił materiał w mediach społecznościowych.

Zobaczcie sami jak to wyglądało:

Policja prowadzi już dochodzenie w tej sprawie.

To, co wydarzyło się w londyńskim metrze to tylko z pozoru to nic nie znaczące wydarzenia, z dala od wielkiej polityki, ale jednak przywraca nadzieję w ludzkość. Pokazuje, że możemy być lepsi dla siebie, pomagać sobie, bez względu na dzielące nas różnice. Zgadzacie się z tą opinią? Uważacie, że jest inaczej? Zostawcie swój komentarza na naszym profilu na FB!