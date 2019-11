Pogoda: Silne opady deszczu powracają do Wielkiej Brytanii. Met Office wydało żółte ostrzeżenia aż do środy

Met Office wydało żółte ostrzeżenia do środy włącznie, w obawie przed kolejnymi powodziami.

Do Wielkiej Brytanii zbliżają się pozostałości huraganu Sebastien.

Fot. Getty, Met Office

Met Office wydało żółte alerty pogodowe, które będą obowiązywać przynajmniej do środy. We wtorek do wybrzeży UK dotrą ostatnie porywy tropikalnego huraganu Sebastien. Zobacz, w których rejonach Wielkiej Brytanii będzie padać najmocniej.

Met Office ostrzega przed silnymi opadami deszczu, które w tym tygodniu powrócą do Wielkiej Brytanii. Żółte alerty pogodowe obowiązywać mają przynajmniej do środy. W tym tygodniu zła pogoda będzie spowodowana m.in. tropikalnym huraganem Sebastien, który dotrze do wybrzeży UK najprawdopodobniej we wtorek.

Pozostałości huraganu przyniosą do Wielkiej Brytanii ulewne deszcze i porywisty wiatr, co automatycznie znów podniesie ryzyko wystąpienia powodzi w niektórych rejonach UK. W całym kraju aż do środy będzie raczej mokro i wietrznie.

Met Office wydało kilka żółtych ostrzeżeń pogodowych zarówno dla południowo-zachodniej, jak i dla północno-wschodniej Anglii oraz częściowo dla Walii, ponieważ ulewne deszcze mogą pogorszyć sytuację na obszarach, które już wcześniej zostały zalane.

Rzecznik Met Office, Alex Burkhill, powiedział dziennikowi „Standard Evening”: - „Mamy już ulewny deszcz [idący] z południowego zachodu, który rozprzestrzeni się na wiele części Anglii i Walii. (…) Dla wielu [rejonów] poniedziałek będzie pochmurnym dniem z nagłymi opadami deszczu, podczas gdy w części południowo-zachodniej pojawią się bardzo silne ulewy”.

- „W sobotę doszło do powodzi na południowym zachodzie, więc dalsze deszcze prawdopodobnie spowodują więcej problemów. Osoby dojeżdżające do pracy w godzinach szczytu porannego mogą napotkać trudności” - dodał rzecznik Met Office. Utrudnienia i ryzyko powodziowe potrwają przynajmniej do środy.