Kampania wyborcza torysów finansowana przez żonę byłego sojusznika Putina. Dotacja wpłynęła, gdy Johnson zablokował raport

Kampania wyborcza Partii Konserwatywnej została dofinansowana wysoką darowizną, pochodzącą od żony byłego ministra finansów i sojusznika prezydenta Rosji Władimira Putina - informuje „Business Insider”. Dotacja miała wpłynąć po tym, jak Boris Johnson zablokował publikację raportu na temat potencjalnego wpływu rosyjskich oligarchów na wynik referendum brexitowego i poprzednich wyborów parlamentarnych w UK.

„Business Insider” opublikował informacje o licznych darowiznach, jakie Partia Konserwatywna miała otrzymać na przeprowadzenie kampanii wyborczej. Finansowanie miało pochodzić m.in. od znaczących rosyjskich biznesmenów. Łączna kwota (5,7 miliona funtów), którą podarowano torysom na efektywną kampanię wyborczą, okazuje się być aż 25 razy wyższa, niż suma zebrana przez Partię Pracy.

Według „Insidera”, wśród darczyńców, którzy przekazali na rzecz partii Borisa Johnsona najwyższą kwotę, znalazła się Luba Czernuchin, żona rosyjskiego oligarchy Władimira Czernuchina, byłego rosyjskiego ministra finansów i sojusznika Władimira Putina. Rosjanka przekazała torysom - bagatela - 200 000 funtów. Z informacji dziennika wynika, że kwota ta miała jednak wpłynąć dopiero po tym, jak Boris Johnson zablokował publikację raportu na temat wpływu rosyjskich oligarchów na brytyjską politykę w ostatnich latach. Premier UK wstrzymał publikację raportu do czasu grudniowych wyborów parlamentarnych.

Jak podało BBC, zablokowany raport został opracowany Parlamentarną Komisję ds. Wywiadu i Bezpieczeństwa (Parliamentary Intelligence and Security Committee) i zawiera dowody zgromadzone przez brytyjskie służby wywiadowcze, dotyczące rosyjskich prób wpłynięcia na wynik referendum ws. Brexitu w 2016 roku, a także na wynik wyborów parlamentarnych w 2017 roku. Raport miał zostać opublikowany jeszcze przed rozpoczęciem kampanii wyborczej, jednak Boris Johnson opóźnił publikację co najmniej do 12 grudnia.

Publikując informacje o finansowaniu kampanii wyborczej torysów, „Business Insider” powołał się m.in. na śledztwo przeprowadzone przez OpenDemocracy, którego wyniki zostały opublikowane w listopadzie. Według analiz Partia Konserwatywna otrzymała co najmniej 498 850 funtów od rosyjskich biznesmenów i ich współpracowników w okresie od listopada 2018 roku do października tego roku. Autorzy analiz zauważają, że jest to znaczny wzrost w porównaniu z rokiem wcześniejszym, kiedy to łączna suma rosyjskich datków finansowych dla torysów wyniosła mniej niż 350 000 funtów.