ZOBACZ, jak Brytyjczyk uczy się polskiego... Próbowaliście tego ze swoimi znajomymi? [wideo]

Fot. YouTube

Polacy mieszkający i pracujący na Wyspach nie mają wyboru - muszą mówić po angielsku, by przetrwać, by mieć szanse na dobrą pracę lub awans albo po prostu - by spokojnie dogadać się z lekarzem w szpitalu czy urzędnikiem na poczcie lub w banku... Dla wielu Brytyjczyków poprawne komunikowanie się po angielsku jest też warunkiem szacunku. W drugą stronę to już jednak nie działa - choć bywają i tacy, którzy podejmują się nauki naszego ojczystego języka... Na filmiku jeden ze śmiałków próbuje "liznąć" nieco polskiego - zobaczcie koniecznie!

Co prawda polski nie należy do najłatwiejszych języków świata, a bohaterowie YouTube'owego filmiku nie dali Brytyjczykowi najprostszego zadania - jednak poniższy filmik świetnie pokazuje, jak Anglik, ucząc się polskiego, "zangielszcza" polską wymowę, by jakoś poradzić sobie z wypowiedzeniem słów "Grzegorz Brzęczyszczykiewicz"... Zobaczcie, jak mu to w końcu wyszło!

Z oczywistych względów, Brytyjczycy jako gospodarze na Wyspach nie muszą uczyć się polskiego - niektórzy jednak próbują. Czy Wasi angielscy znajomi próbowali kiedyś powiedzieć coś po polsku? Coś więcej niż znane wszystkim wulgaryzmy? Udało im się mówić zrozumiale? Podzielcie się Waszymi historyjkami w komentarzach lub napiszcie do nas na adres redakcji: [email protected]

