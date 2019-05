Polak zainicjował oficjalną petycję ws. settled status: "Dlaczego musimy Aplikować, aby zostać we własnym domu?"

Fot. Getty

Na stronie brytyjskiego rządu pojawiła się petycja, której autorem jest Polak, Damian Wawrzyniak. W ciągu niespełna trzech dni pod petycją podpisało się prawie 6 000 osób. Pomysłodawca apeluje do rządu o zmianę nazewnictwa i formy systemu settled status z "aplikacyjnego" na "rejestracyjny", argumentując, że chodzi mu o ochronę godności i praw Europejczyków żyjących na Wyspach.

We wtorek na jednej z grup na Facebooku pojawiła się ciekawa inicjatywa - Damian Wawrzyniak wkleił post o następującej treści:

"Mieszkacie w UK? Wiecie, żebyście mogli zostać tutaj musicie Aplikować o Settlement Status?

Dlaczego musimy Aplikować, aby zostać we własnym domu???

Ja chce to zmienić!

Założyłem Oficjalna Petycje, która została podpisana przez ponad 1200 osób przez 10 godzin! Podpisali ja już celebryci, aktorzy oraz politycy! Podpisz i Ty

Podajcie dalej, podpisujecie i pomóżcie mi zmienić Aplikacje na Rejestracje (Taki system działa w Niemczech)."

Pod postem posypały się różnego typu komentarze, z których wiele negatywnie odnosiło się do inicjatywy, ale znalazły się również komentarze pozytywne. Przeciwnicy petycji argumentowali, że proces aplikacji o settled status nie okazał się w ich przypadku ani bardzo skomplikowany, ani czasochłonny.

Autor petycji zdecydowanie bronił jednak swojego pomysłu:

-"oto w tym wszystkim chodzi, aby 3 miliony Europejczyków mieszkających i pracujących w UK czuli się dobrze (...) Tutaj chodzi o Awareness i o zmianę myślenia ludzi na Nasz temat! Ja nie czuje się gorszy od Brytyjczyków, mieszkam tutaj prawie 20 lat! Zatrudniam ludzi, należy mi się szacunek".

- "Zauważcie, ze tylko 3% Polaków w UK jest zainteresowanych Settlement Status. Aplikacja zabiera każdemu obywatelowi EU prawa wolnego osiedlenia się (takie były przyrzeczenia premier zaraz po wyborze opcji BREXIT). Zanim mnie zwyzywanie, oplujecie lub zaczniecie wysyłać śmieszne uśmieszki, proszę Was o trochę zaczerpnięcie informacji na temat tej akcji. Ja nie robie tego dla siebie, tylko dla 3 Milionów Europejczyków mieszkających w UK. Nie oczekuje dziękuje, ale nie musicie mi płuc w twarz".

W ciągu niespełna trzech dni petycję o nazwie "Change Settlement Status from Application to Registration." podpisało prawie 6 tys. osób. Gdy podpisze ją 10 tys., to rząd odniesie się do wniosku. Gdy podpisze ją 100 tys. osób, to zostanie rozpatrzona przez brytyjski parlament.

