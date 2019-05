Młodzi Brytyjczycy uprawiają mniej seksu - są zbyt zajęci... Netflixem i swoimi telefonami!

Jak wynika z ostatnich badań mieszkańcy Wielkiej Brytanii chcą uprawiać więcej seksu, ale młodzi Brytyjczycy uprawiają go mniej, niż jeszcze dekadę temu. Nie oznacza to jednak, że stali się bardziej wstrzemięźliwi...

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez naukowców z London School of Hygiene and Tropical Medicine młodzi Brytyjczycy chcieliby uprawiać więcej seksu, ale tego nie robią. Powodem takiego stanu rzeczy nie są jednak żadne kwestie moralne czy religijne - w ich życiu "konkurencją" dla cielesnych uniesień jest... szeroko pojmowane "życie cyfrowe". Młodzi mieszkańcy Wysp są po prostu "przyklejeni" do monitorów swoich smartfonów, tabletów i laptopów, ciężko oderwać ich od komputerów, konsol i wielkich telewizorów. Cyfrowe rozrywki XXI wieku coraz mocniej wypierają intymne stosunki międzyludzkie...

Media społecznościowe, nowy model telewizji w stylu Netlixa i wszystko, co wiążę się ze smartfonami nie pozwalają na rozwinięcie odpowiednio intymnej więzi między partnerami i szkodzą bliskości w sypialni - to jeden z głównych wniosków rzeczonego badania. Co prawda Brytyjczycy deklarują, że chcą więcej seksu, ale w praktyce uprawiają go po prostu mniej. Tendencja jest spadkowa i utrzymuje się już od dłuższego czasu.

Konkrety? Zaledwie 41% ankietowanych uprawia seks przynajmniej raz w tygodniu. Ponad jedna czwarta (a dokładnie 29 procent) młodych Brytyjczyków nie uprawiała seksu w ciągu ostatniego miesiąca, a naukowcy uważają, że to dlatego, że są zbyt zajęci "cyfrowym życiem".

Osoby, które uprawiają obecnie mniej seksu, niż wcześniej, to osoby powyżej 25 roku życia, a także osoby, które są w związku małżeńskim lub mieszkają z partnerem - właśnie w tej grupie odnotowano najsilniejszy spadek aktywności seksualnej! Zasadniczo w rzeczonym okresie (2001–2012) mamy do czynienia ze stałym spadkiem kontaktów intymnych. Warto dodać, że ma to realny wpływ na nasze zdrowie. Brak fizycznej bliskości szkodzi ogólnemu stanowi zdrowia, a NHS zaleca Brytyjczykom uprawianie seksu przynajmniej raz w tygodniu.

Naukowcy z London School of Hygiene and Tropical Medicine przeanalizowali dane dla ponad 34 000 mężczyzn i kobiet w wieku od 16 do 44 lat, którzy uczestniczyli National Survey of Sexual Attitudes and Lifestyles w 1991 r. (Natsal-1), 2001 (Natsal-2) i 2012 (Natsal-3).